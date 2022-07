Drukste Gentse Feestendag in jaren: 260.000 bezoekers, geen grote incidenten

De voorlaatste dag van de Gentse Feesten heeft zaterdag liefst 260.000 bezoekers naar Gent gebracht. Het was daarmee de drukste dag in jaren. Er waren evenwel geen grote problemen.

Zaterdag zakten er 260.000 mensen af naar de Feestenzone. Op dezelfde dag in 2019 kwamen er 95.000 bezoekers langs. Verschillende pleinen gingen langer door om de uitstroom van bezoekers beter te spreiden. ‘Het was heel erg druk gisteren, eentje voor de boeken. We hebben de pleinen gevraagd om uitzonderlijk langer open te blijven, waardoor de mensen verspreid bleven over de Feestenzone’, zegt Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen). ‘En met succes, er waren geen grote problemen. Mijn dank aan alle pleinorganisatoren en diensten om dit in goede banen te leiden.’

Bier uitgeput

Sint-Baafs sloot wel rond half drie omdat de biervoorraad uitgeput was. De andere pleinen mochten om half vier sluiten om de uitstroom beter te spreiden. Het langer openhouden van de pleinen gebeurde na een spoedoverleg om één uur ‘s nachts. ‘We hebben snel kunnen schakelen, wat nog eens bewijst dat we organisatorisch zeer sterk staan.’

De Lijn vervoerde zaterdag in totaal zo’n 3.400 mensen met de speciale Feestbussen, het dubbele van dezelfde dag tijdens de editie van 2019. De Lijn heeft ook extra bussen en trams ingezet om de laatste feestengangers naar huis te brengen.

Gsm’s in onderbroek

Ondanks de grote drukte bleef het op politioneel gebied vrij rustig. Er werden negen vechtpartijen gemeld, 25 mensen werden opgepakt, waarvan 15 voor het verstoren van de openbare orde en 4 voor openbare dronkenschap. Verder kregen 143 personen een GAS-boete voor wildplassen, waarvan 113 in de Feestenzone en 30 erbuiten. Er werden 14 auto’s getakeld en 63 verloren voorwerpen binnengebracht. Er werd ook een gauwdief betrapt met 6 gsm’s in zijn onderbroek.