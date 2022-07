Oorlog gaat mogelijk bloedigste fase in: ‘Russen kunnen met dubbel probleem zitten’

Oekraïense functionarissen en westerse inlichtingendiensten voorspellen dat de oorlog in Oekraïne misschien naar zijn bloedigste fase tot nu toe gaat en dat Kiev zich klaarmaakt voor een belangrijk offensief in het zuiden. ‘De Russen kunnen met een dubbel probleem zitten’, zegt militair expert Roger Housen.

Een tegenoffensief van de Oekraïense troepen zou kunnen uitmonden in een ‘enorme veldslag’ tegen het Russisch leger dat de tijd heeft gehad om zich in te graven. Volgens bronnen, waarmee The Guardian