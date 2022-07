Belgische 4x400m-teams plaatsen zich voor finale

De Belgische estafetteteams op de 4x400 meter hebben zich op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene allebei geplaatst voor de finale. Beide kwartetten liepen in de reeksen de vierde chrono.

De Belgian Tornados (het mannenteam) klokten in de tweede reeks de beste chrono (3.01.96). Botswana, een te duchten concurrent voor de Belgen, liet de stok vallen en moest zijn finalehoop opbergen. De Belgian Tornados tekenden voor de vierde totaaltijd na de twee reeksen. De Verenigde Staten (2.58.96) waren het snelste.

Coach Jacques Borlée had nochtans – traditiegetrouw welhaast – een lichte gok gewaagd en Alexander Doom rust gegund. In zijn plaats liep Jonathan Sacoor, op de terugweg naar zijn beste niveau na een coronabesmetting. Voor de Tornados wordt het volgende nacht de 29ste finale uit hun carrière.

De Belgian Cheetahs (het vrouwenteam) klokten in de tweede en laatste reeks 3.28.02 en moesten alleen Jamaica (3.24.23) voor zich dulden. De beste drie landen in elke race, samen met de twee snelste verliezende tijden, plaatsten zich voor de finale, maandagochtend om 4.50 uur Belgische tijd. De Verenigde Staten klokten de toptijd van de reeksen (3.23.38), België tekende voor de vierde totaaltijd.

In de eerste reeks plaatste Nederland, dat onderweg de stok liet vallen, zich in eerste instantie nog als derde voor de finale, maar Lieke Klaver en Femke Bol werden samen met hun ploeggenotes gediskwalificeerd.

Zagré herkanst, maar valt

Anne Zagré mocht herkansen, maar dat liep fout. Foto: AFP

Hordenloopster Anne Zagré , die in haar reeks licht werd gehinderd door een val van de Amerikaanse wereldkampioene Nia Ali, mocht na een klacht van de Belgische federatie in haar eentje herkansen in het avondprogramma.

Om de halve finales te bereiken, moest ze beter doen dan 13.113, de tijd van de loopster die met de laatste van de zes verliezende chrono’s doorstootte.

Zagré leek op weg om onder de vereiste tijd te duiken, maar op de laatste horde liep het fout. Ze struikelde, kwam hard neer en tuimelde al vallend over de finish. Einde verhaal dus voor Zagré.

Nog een sportief drama: de Canadees Damian Warner, de regerende olympisch kampioen in de tienkamp stond na vier onderdelen aan de leiding, maar viel in het vijfde nummer uit. Tijdens de 400 meter blesseerde Warner zich aan de linkerdij. De Canadees ging tegen de vlakte. Eind tienkamp voor hem.

Goud voor VS en Canada op 4x100 meter

De Amerikaanse vrouwen en de Canadese mannen hebben het goud veroverd op de 4x100 meter.

Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini en Twanisha Terry liepen na een spannend duel met Jamaica naar het goud in 41.14 bij de vrouwen. Jamaica (41.18) pakte voor Duitsland (42.03) het zilver.

Bij de mannen snoepten Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney en Andre De Grasse voor Canada in 37.48 het goud af van de Verenigde Staten (37.55). Groot-Brittannië (37.83) mocht als derde mee het podium op.