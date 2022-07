Duizenden woningen door brand bedreigd in Californië

Een natuurbrand in Mariposa County is tot een van de grootste natuurbranden van dit jaar in Californië uitgebreid en bedreigt duizenden woningen. De brand, die vrijdagmiddag (plaatselijke tijd) uitbrak, was zaterdagmorgen nog lang niet onder controle volgens de Californische brandweerdienst Cal Fire.

Over een afstand van verscheidene kilometers langs Highway 49 werden mensen verzocht hun woningen te verlaten. Het vuur verspreidt zich snel door het warme, droge weer en door de droogte, zei Cal Fire. Bijna 400 brandweerlui bestrijden het vuur met steun van blushelikopters.

Brandweerofficieren zeiden dat het een week zou kunnen duren voordat de brand volledig onder controle is. De autoriteiten zijn op zoek naar de oorzaak van de brand, die in de omgeving van Highway 140 uitbrak. In Mariposa werden verscheidene centra voor geëvacueerde inwoners ingericht.