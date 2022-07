Nieuw meldpunt Gentse Feesten kreeg 31 meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Een nieuw meldpunt heeft tijdens de Gentse Feesten al 31 meldingen gekregen van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om uiteenlopende klachten, zoals aanrandingen of meldingen van discriminatie, maar ook om gevallen van intoxicatie of spiking (ongewenste toediening van alcohol of drugs).

De meldingen werden niet automatisch gevolgd door een officiële klacht bij politie of parket. Het gaat om een eerste aanspreekpunt waarbij opgeleide sfeerbeheerders een slachtoffer opvangen.

Het meldpunt is te vinden aan de kerk van Sint-Jacobs, tussen het podium van het Trefpunt Festival en de Vlasmarkt, en is er gekomen in samenspraak met twee pleinorganisatoren en het stadsbestuur. ‘We zijn tevreden dat mensen hun weg vinden naar de chalet waar een vertrouwensvolle en laagdrempelige setting wordt gecreëerd om meldingen te doen, even tot rust te komen en opgevangen te worden’, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

De Gentse Feesten duren nog tot maandag 25 juli 10 uur.