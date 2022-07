Wout Van Aert vliegt naar nieuwe zege in tijdrit, eindzege Vingegaard komt niet meer in gevaar

Wout van Aert heeft nog maar eens laten zien waarom hij tot de beste renners ter wereld gerekend wordt. Onze landgenoot knalde in de tijdrit richting Saint-Émilion naar de zege. Van Aert was 18 seconden sneller dan ploegmaat Jonas Vingegaard en 27 seconden sneller dan Tadej Pogacar. In het algemeen klassement loopt de Deen zo nog enkele seconden uit op eerste achtervolger Pogacar. Zonder kleerscheuren wint Vingegaard morgen zijn eerste Ronde van Frankrijk uit zijn carrière.

Hoe kwam de zege tot stand?

Met een afsluitende tijdrit van goed veertig kilometer richting Saint-Émilion kregen de renners nog een laatste moeilijkheid op het programma alvorens richting Parijs af te zakken voor de slotetappe. Al was vooral het slot van de tijdrit best pittig. De laatste vijf kilometer kregen de renners nog de Côte de Magès en de Côte de l’Hospitalet op het menu. De eerste helling is 1,6 km lang en stijgt gemiddeld 4,7 procent. De slotheuvel naar Rocamadour is anderhalve kilometer, maar liep gemiddeld 7,8 procent omhoog.

Op papier een parcours op maat van Wout van Aert, die gisteren nog getipt werd als absolute topfavoriet door ploegmaat Tiesj Benoot. Wou Wout vandaag opnieuw het zegegebaar maken, dan moest hij wel een snellere tijd neerzetten dan Yves Lampaert, Filippo Ganna, Tadej Pogacar en ploegmaat Jonas Vingegaard.

Lampaert, de verrassende winnaar van de eerste etappe in Denemarken, mocht als eerste kanshebber van het startpodium rollen. Onze landgenoot had weliswaar niet de benen van in Denemarken en moest zijn meerdere erkennen in de Mikkel Bjerg, die verrassend een eerste richttijd neerzette. Lang kon Bjerg niet genieten van de hotseat. Wereldkampioen Ganna verpulverde de tijd van de Deen. Wie de Italiaan kon kloppen, zou heel dicht bij de zege zijn.

Cattaneo, Bissegger, Küng, Mollema… Allen beten ze hun tanden stuk op de tijd van de Italiaan. Het was dus wachten op de tijd van trui Wout van Aert. De groenetruidrager reed zich de voorbije dagen helemaal leeg in dienst van Jonas Vingegaard. Het was dus afwachten hoe zijn benen reageerden op al die inspanningen.

Van Aert schoot als een kanon uit de startblokken. De groene trui had zijn zinnen gezet op een derde ritzege en ging bijzonder hard van start. Al bij het eerste tussenpunt was onze landgenoot al 14 seconden sneller dan Ganna. Dat verschil werd naarmate de kilometers vorderden alleen maar groter. De Italiaan wist al na het tweede tussenpunt hoe laat het was. Van Aert deelde uitstekend in en ging in de lastige laatste kilometers nog vol door. Uiteindelijk was de groene trui maar liefst 41 seconden sneller dan de wereldkampioen.

Een kanontijd. Maar met Geraint Thomas, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard onderweg was het nog even afwachten of het ook genoeg was voor de zege. Bij het eerste tussenpunt werd al snel duidelijk dat ook zij vol voor de zege gingen. Vingegaard klokte de snelste tijd, en ook Pogacar dook onder de tijd van Van Aert. Naarmate dat de kilometers vorderden, werd duidelijk dat het een duel zou worden tussen Vingegaard en Van Aert. Een secondespel volgde. Tot Vingegaard even flirtte met een val. Vingegaard ging daarom iets minder hard door in het slot. Uiteindelijk kon Van Aert zo zijn ploegmaat met 18 seconden afhouden.

Wat deden de favorieten?

Met een achterstand van meer dan drie minuten, stond nummer twee Tadej Pogacar voor een haast onmogelijke opgave wilde de Sloveen alsnog gele trui Jonas Vingegaard overnemen. Maar met de tijdrit richting La Super Planche des Belles Filles van enkele jaren geleden in het achterhoofd (waar ploegmaat Roglic alsnog de gele trui verloor aan Pogacar), bleef de Deen voorzichtig. Zowel Pogacar als Vingegaard gingen bijzonder snel van start in de tijdrit. Uiteindelijk kon de Deense gele trui dankzij zijn tweede plek nog enkele seconden uitlopen op de Sloveen. Finisht de gele tui morgen in Parijs, dan wint Vingegaard zijn eerste Ronde van Frankrijk.

Verder in het klassement was het uitkijken of er binnen de top 10 nog enkele verschuivingen zouden zijn. Vooral voor de vijfde plek was het nog bijzonder spannend met Nairo Quintana, Louis Meintjens en Aleksandr Vlasov op een zakdoek. Ook voor plek negen was het nog uitkijken of Adam Yates Alexey Lutsenko nog kon passeren. Dat werd een secondespel, maar verschuivingen kwamen er niet meer.

Wat deden de Belgen?

Met Wout van Aert en Yves Lampaert stonden er twee Belgen met kans op de ritzege aan de start. Lampaert had duidelijk niet de benen van in Denemarken en moest heel de tijdrit achtervolgen. De voormalig Belgisch kampioen zou nooit in het stuk voorkomen. “Een totale offday”, was Lampaert na de finish ook eerlijk.

Groene trui Van Aert daarentegen ging als een speer van start. Al na tussenpunt twee was duidelijk dat Ganna de tijdrit niet ging winnen. Daarna was het wachten of Pogacar en Vingegaard de tijd van Van Aert nog konden kloppen. Bij tussenpunt 1 doken beide heren ook onder de tijd van Van Aert. Een portie nagelbijten volgde voor de man in de hotseat. Uiteindelijk bleek de tijd van Van Aert net voldoende voor de ritzege.

Verder nog iets dat u moet weten?

Jumbo-Visma moest nog voor de start van de tijdrit afscheid nemen van meesterknecht Nathan Van Hooydonck. Onze landgenoot verlaat wegens familiale omstandigheden vroegtijdig de Ronde van Frankrijk. Jumbo-Visma eindigt de Tour zo met vijf, na eerdere opgaven van Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.

Verder komt Wout van Aert door zijn prestatie bijzonder dicht bij het puntenrecord van Peter Sagan. De Slovaak is momenteel recordhouder met 488 punten. Van Aert lag voor de start van de etappe 28 punten achter en komt zo wel heel dicht bij het record van Sagan.