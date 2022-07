Zeven familieleden komen om het leven in Marokko

Zeven leden van dezelfde familie, onder wie drie kinderen uit Ans, in de provincie Luik, zijn vrijdag in Marokko om het leven gekomen, melden La Meuse en L’Avenir op zaterdag.

Het Luikse gezin, op vakantie in Marokko, was met neven, ooms en tantes op excursie gegaan naar de oase van Fint in het zuiden van het land, op ongeveer 130 kilometer van Marrakech. Terwijl ze daar waren, verdronk een van de neven om een nog onbekende reden.

Een van de voertuigen van het konvooi dat het lichaam en de reeds rouwende familie terugbracht, raakte vervolgens van de weg af. Zes van de zeven inzittenden van het voertuig - drie van de vier kinderen, twee neven en een tante - kwamen bij het ongeval om het leven.

Een van de kinderen was lid van RFC Luik. De voetbalclub kondigde op Facebook aan dat de spelers zaterdag tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tubeke een zwarte armband zullen dragen als teken van rouw en steun. ‘Een absolute tragedie en een intense pijn die geen woorden kunnen verzachten’, schreef de club.