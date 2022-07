Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland zaterdagmorgen de haven van Odessa aangevallen. Daarmee staat een kersvers akkoord om graanexport vanaf die haven weer mogelijk te maken meteen op de helling. ‘Poetin spuwt in het gezicht van de Verenigde Naties en Turkije.’

Volgens een communiqué van het Oekraïens leger kon het luchtafweersysteem twee raketten onderscheppen boven de haven van Odessa. Twee andere raketten, Kalibr kruisraketten, hebben haveninfrastructuur geraakt. In totaal waren er zes explosies te horen, meldt een parlementslid. De aanval, die net geen twaalf uur na de ondertekening van een belangrijk akkoord over graanexport plaatsvond, toont voor de Oekraïners aan dat Rusland niet te vertrouwen is.

Russian forces attacked Odesa Trade Sea Port with Kalibr cruise missiles. Two missiles were downed by Ukrainian Air Defence Forces, and two others hit the port, reports Operational Command South pic.twitter.com/oOZLvqMXu4 — Hromadske Int. (@Hromadske) July 23, 2022

In dat akkoord werd overeengekomen om export vanuit de Zwarte Zeehavens niet langer te verhinderen. Dat omvatte onder meer afspraken om geen infrastructuur of schepen te treffen. In ruil zou erop worden toegezien dat via diezelfde havens geen wapens worden geleverd aan de Oekraïners.

Het akkoord werd vrijdag ondertekend, onder toeziend oog van de Verenigde Naties en Turkije. Vooral Afrika was vragende partij voor het akkoord, omdat het veel graan importeert uit de regio. In Odessa zou zo’n 22 miljoen ton graan wachten om verscheept te worden. ‘Poetin spuwt nu in het gezicht van de Verenigde Naties en Turkije’, zegt de Oekraïense ambassadeur in Ankarra.

‘Waanzinnig’, reageert de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne op de aanvallen. Ze wil dat Rusland ‘verantwoordelijk wordt gehouden’ voor de aanvallen. Ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de aanvallen veroordeeld. Hij zegt dat medewerking van alle partijen noodzakelijk is.

Elders in het land kwamen deze voormiddag drie mensen om bij een aanval op een militaire luchthaven en spoorwegkruispunt. De nabijgelegen stad Kropivinitski, met meer dan 200.000 inwoners, kampt door die aanval met een elektriciteitspanne.