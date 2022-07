Zes klimaatactivisten die Tour de France verstoorden in november voor de rechter

Zes activisten van milieuorganisatie Dernière Rénovation moeten in november voor de rechter verschijnen omdat ze de negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk verstoord hebben. Dat zegt het parket van de stad Auch zaterdag.

De zes werden opgepakt en weer vrijgelaten, maar kregen wel een dagvaarding mee voor 22 november in de correctionele rechtbank in Auch. Ze worden vervolgd wegens kwaadwillige belemmering van het verkeer, zegt de procureur van de Republiek, Jacques-Edouard Andrault.

Een van de activisten stak een rookbom aan, tussen de dorpen Boucagnères en Auterive, op 150 kilometer van de eindstreep. De vijf andere ketenden zich vast aan elkaar en lijmden zich vast aan de weg, zegt het parket.

Het peloton moest een tiental minuten halthouden. ASO, de organisatie van de Ronde van Frankrijk, diende klacht in, zegt de gendarmerie van Gers zaterdag.

‘Acties zullen niet stoppen’

‘De actie vandaag is de derde in een reeks die niet zal stoppen voor de regering zich op een geloofwaardige en efficiënte manier engageert om gebouwen te isoleren’, zegt het collectief van klimaatactivisten, dat een gelijkaardige actie hield op 16 juli in de Parijse periferie. De vier mannen en twee vrouwen riskeren een celstraf van twee jaar en 4.500 euro boete.