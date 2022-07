De 25-jarige pizzabezorger Nicholas Bostic reed vorige week maandag voorbij een brandend huis in de Amerikaanse stad Lafayette, Indiana. Hij was eerder dan de brandweer ter plaatse en besloot daarom het huis binnen te gaan. Hij kon alle vijf aanwezige minderjarigen, waaronder een baby en een zesjarige, redden. Enkel de baby liep verwondingen op en ook Bostic was er ernstig aan toe na zijn reddingsactie. Iedereen stelt het inmiddels goed. Bekijk de heldendaad in bovenstaande video.