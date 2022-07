Brand in woonzorgcentrum in Aarschot kost leven aan een bewoner

Een brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot vrijdagavond heeft het leven gekost aan een bewoner. Elf anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

162 bewoners van Sint-Rochus moesten geëvacueerd worden nadat een brand omstreeks 22:40 uur uitbrak. Omdat de rook van ver te zien was, waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Er werd ook een helikopter ingezet. Rond 2 uur was de brand onder controle. De oorzaak van het vuur is nog onbekend.

De brand kostte het leven van een rusthuisbewoner. Verder werden elf personen naar het ziekenhuis gebracht. ‘Het gaat om zes bewoners, drie brandweerlieden, en twee politieagenten’, aldus schepenen Bert Van der Auwera (Open VLD) en Kurt Lemmens (Vooruit). Volgens burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) is een van die bewoners in kritieke toestand, zegt ze op Radio 1.

De overige bewoners werden geëvacueerd en bevinden zich nu in de stadsfeestzaal. Er wordt volop gezocht naar een tijdelijke opvangplek, andere rusthuisbewoners verblijven worden opgevangen bij familieleden.