Sydney McLaughlin loopt sensationeel wereldrecord op 400 meter horden

De Amerikaanse Sydney McLaughlin heeft op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene met een sensationeel wereldrecord (50.68) het goud veroverd op de 400 meter horden.

Foto: REUTERS

McLaughlin zette 50.68 neer en liep daarmee beduidend sneller dan het huidige officiële wereldrecord, de 51.46 die ze vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio klokte. Vorige maand liep de 22-jarige Amerikaanse al 51.41, maar die chrono moet nog officieel bekrachtigd worden.

De Nederlandse Femke Bol haalde zilver (52.27). de Amerikaanse Dalilah Muhammad (53.13) mocht het brons in ontvangst nemen.

De Amerikaanse favoriet Michael Norman was dan weer de snelste op de 400 meter. Norman snelde in 44.29 naar de winst. De Grenadiaan Kirani James strandde als tweede (44.48), voor de Brit Matthew Hudson-Smith (44.66).

Bij de vrouwen was de titel op dat nummer voor de Bahamaanse Shaunae Miller-Uibo, de olympisch kampioene van 2016 en vorig jaar. Miller klokte in de finale 49.11, de snelste tijd van het jaar, en bleef daarmee Marileidy Paulino (49.60) uit de Dominicaanse Republiek voor. Sada Williams (49.75) uit Barbados kaapte voor de Nederlandse Lieke Klaver het brons weg.

Allyson Felix loopt nog

De Amerikaanse Allyson Felix, die vorige week dacht dat ze haar laatste internationale race had gelopen in de gemengde estafette 4x400 meter (een nieuw nummer waaraan twee mannen en twee vrouwen deelnemen), maakt deel uit van de selectie voor de 4x400 meter voor vrouwen. Dat bevestigde de Amerikaanse ploeg.

De 36-jarige Felix nam afscheid van de sport toen ze brons won in de gemengde 4x400 meter, goed voor de negentiende medaille uit haar carrière. Maar Felix krijgt de kans om daar nog een twintigste plak aan toe te voegen, zelfs als ze niet deelneemt aan de finale. De atleten die in de reeksen in actie komen, krijgen immers ook een medaille.

Broeders naar finale polsstokspringen

Polsstoksspringer Ben Broeders zit in de finale van zijn nummer. Hij haalde 5m50 en 5m60 bij zijn eerste poging, maar moest het twee keer proberen om 5m75 te overschrijden. Daarmee werd hij vijfde in de kwalificaties.

‘Het is moeilijk te voorspellen wat je moet doen om op het podium te komen’, zei Broeders, die denkt dat ‘achter de ongenaakbare Mondo Duplantis iedereen kan opduiken’.

‘Op de Spelen in Tokio moest je 6 meter halen voor een medaille, terwijl je vroeger aan 5m80 genoeg had. Laten we zeggen dat je met 5m90 meespeelt voor de top drie.’

Meerdere topspringers hadden het moeilijk in de kwalificaties. De Fransman Renaud Lavillenie en Braziliaan Thiago Braz, respectievelijk olympisch kampioen in 2012 en 2016, moesten drie keer proberen om 5m65 te halen.