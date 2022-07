‘Vanaf vandaag krijgen we typisch Belgisch zomerweer. Iedereen gaat weer kleren dragen.’

‘In het najaar presenteert Tom Waes een geschiedenisprogramma. Wil je daarmee 23.000 of 2 miljoen kijkers bereiken? In het eerste geval kun je het evengoed door mij laten presenteren. In het tweede geval heb je een trekker als Tom Waes nu eenmaal nodig.’