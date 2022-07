Eerst zon, daarna wolken

Na een zonnig begin van de dag drijven er in de loop van zaterdag stapelwolken over het land. Op sommige plaatsen kan er een bui vallen. Het kwik gaat tot 22 graden aan zee en in de Ardennen en tot 25 à 26 graden elders. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds en in de loop van de nacht zijn er weer brede opklaringen met wat hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in Vlaanderen.

Zondag doet zijn naam alle eer aan: we krijgen veel zon en de temperaturen stijgen tot 25 graden in de Hoge Venen en aan zee en tot 29 graden in het centrum van het land. Lokaal gaat het kwik tot 30 graden.

De nieuwe week begint maandag met bewolking en lichte regen in het westen en zon in het oosten. Later zijn er ook in het centrum en oosten van het land wolken en buien, met in het westen opklaringen. Het blijft warm met maxima tussen 23 en 30 graden. In het westen is er kans op rukwinden tot 60 kilometer per uur, aan zee zelfs tot 70 kilometer per uur.

Ook dinsdag is het wisselend bewolkt met enkele buien. De temperaturen zakken weer wat, met maxima tussen 19 en 23 graden.

Woensdag wisselen wolken en zon elkaar af, maar blijft het overwegend droog. Maximumtemperaturen tussen 18 en 22 graden.