Wat eten we volgende week? De zonnigste mosselen, en couscous van Wim Lybaert

Wie houdt van lokale groenten en fruit, huppelt deze tijd van het jaar weleens de keuken in: zoveel nieuwe oogst, en het feest duurt nog tot in september. Voor dit lijstje selecteerde ik ideeën om te blijven variëren met wat de moestuin of de groenteboer brengt – wie weet zitten er nieuwe zomerklassiekers tussen. Heb je zelf een recept dat elke groenteliefhebber zou moeten kennen? Mail het gerust naar dorien.knockaert@standaard.be, dan kan ik het in een van de volgende afleveringen delen.

MAANDAG

Wat zou Wim Lybaert doen?

Vegetarische couscous durf ik op restaurant nooit bestellen: te veel schrik dat ik een bord krijg met grote brokken gekookte groente waarover niemand zich echt bekommerd heeft. Wim Lybaert weet wel beter: hij stooft elke groente apart en voegt ze pas samen als hij het beste in elk van hen heeft bovengehaald. Een heel ander verhaal, met maar een klein beetje meer afwas.

DINSDAG

Wat zou Pascale Naessens doen?

Leuk idee van Pascale Naessens: dikke plakken aubergine beleggen met noten en halloumi – die ze in dobbelsteentjes snijdt, wat geniaal is, want de taaiheid van halloumi wordt dan een troef. Ik zou hier groene linzen met vinaigrette en peterselie bij willen eten, of hummus en brood.

WOENSDAG

Pruimentijd

En wat zou Yvette van Boven doen? Zij maakt een salade die de pruimenoogst viert en daar kan ik haar wel om knuffelen. Een zongerijpte pruim: zo’n traktatie, zo’n onderschat fruit, en de kans bestaat dat er gewoon bij een van je tantes of buren in de tuin een boom staat te wachten op een plukker.

DONDERDAG

Salade vol verrassingen

Fattoush, een klassieker uit het Midden-Oosten, doet denken aan een Griekse salade, maar er gaan doorgaans meer kruiden in, en platbroodcroutons, en dan werk je alles nog eens af met granaatappelmelasse en fruitig sumakpoeder. Kortom, hiervoor moet je misschien nog even naar de (Turkse of Syrische) winkel, maar aan het resultaat valt zoveel te beleven.

VRIJDAG

Fris frisser frist

Geleerd van onze receptenauteur Johanna Goyvaerts: thee kun je ook zetten met koud water, en dan krijg je een veel zachtere smaak die mooi samengaat met zomerfruit. Dit is haar favoriete combinatie voor zomerse ijsthee.

ZATERDAG

Boontjes met durf

Als je boontjes hard bakt, krijgen ze een ander karakter, dat goed werkt in oosters getinte, kruidige gerechten. Deze combinatie met pinda’s, gemarineerde tofoe en rijst is een (vegan) feestmaal om u tegen te zeggen.

ZONDAG

Zon in een mosselpot

Zijn dit mosselen met tomaten of tomaten met mosselen? Allebei geven ze dit superzomerse mosselpotje kracht, karakter en schoonheid: wat een feest. Als ondersteunende smaakmaker gaat er gerookt spek bij, dat je desgewenst kunt vervangen door een flinke snuf gerookt paprikapoeder en een extra scheut olijfolie.

Op de markt of bij de bioboer kun je vaak bietjes, venkel of koolrabi kopen waar het loof nog aan hangt, en dat ziet er niet alleen geweldig uit, het betekent ook dat je twee groenten in één krijgt: een knol en een bladgroente die het goed doet in slaatjes en soep. Snijd ze wel los van elkaar om ze te bewaren, want zolang de bladeren uit de knol groeien, blijven ze er water en suikers uit halen, waardoor de knol minder smakelijk wordt. Bewaar de knollen in een papieren zak en was de blaadjes, zwier ze droog en leg ze op een stuk doek of keukenpapier in een bakje dat je goed kunt afsluiten. Zo blijft alles makkelijk een week goed.