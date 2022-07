Zijn dit mosselen met tomaten of tomaten met mosselen? Allebei geven ze dit superzomerse mosselpotje kracht, karakter en schoonheid: wat een feest. Als ondersteunende smaakmaker gaat er gerookt spek bij, dat je desgewenst kunt vervangen door een flinke snuf gerookt paprikapoeder en een extra scheut olijfolie.

Voor 2 personen:

• 1 kg mosselen, gespoeld en schoongemaakt

• 100 g gerookt spek, in blokjes

• 2 sjalotten, fijngehakt

• 1 teentje knoflook, fijngehakt

• 500 g rode en gele kerstomaten

• 1 scheut witte wijn

• 1 snuf cayennepeper

• 1 tl honing

• Peterselie voor de afwerking

• Olijfolie

• Zwarte peper van de molen & zout

Bereiding

1. Verwarm een scheutje olijfolie in een grote pan op een middelhoog vuur. Voeg de spekblokjes toe en bak in ongeveer 5 minuten krokant. Draai het vuur wat lager en doe de sjalotten en knoflook erbij, stoof terwijl je af en toe omroert in ongeveer 5 minuten glazig. Zet het vuur opnieuw hoger en voeg de tomaten toe, met een snuf peper en zout. Bak ongeveer 10 minuten tot de tomaten openbarsten.

2. Blus met de witte wijn en doe er de cayennepeper en honing bij. Plet de tomaten indien nodig met een houten spatel en laat alles nog enkele minuten inkoken.

3. Voeg de mosselen toe en roer af en toe om tot ze opengaan. Werk af met peterselie.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Karmen Ayvazyan