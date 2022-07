‘Ik hou ervan wanneer een recept zo makkelijk is dat je het nauwelijks nog een recept kunt noemen. Vooral op hete zomerdagen, wanneer het te warm is om te koken’, schreef onze receptenauteur Johanna Goyvaerts bij dit drankje. ‘Ik hou ook van perziken, vanwege hun ietwat decadente, fluwelen velletje. In dit drankje komen ze allebei samen. Omdat je geen warm water gebruikt om de thee te zetten, maar hem een nachtje in de koelkast laat trekken, komen de smaakstoffen trager vrij en krijg je een milde, minder bittere en frisse smaak. Wie echt lui is, kan de perziken gewoon achterwege laten, dat doe ik soms ook.’