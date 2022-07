Fattoush is een frisse salade die uitblinkt in knapperigheid. Zelfs op de heetste zomerdagen knap je ervan op. In Libanon en menig ander Midden-Oosters land wordt de salade gemaakt met geroosterd platbrood van de dag voordien en op tafel gezet als bijgerecht. Maar als avondmaal doet deze kruidige salade met verkoelende komkommer en krokante radijsjes het net zo goed.

Voor 4 personen:

• 4 tomaten

• 1 busseltje radijzen

• 1 komkommer

• 6-tal stengels lente-ui

• Enkele blaadjes knapperige sla (zoals Romeinse of ijsberg)

• 1 hand gerookte amandelen (te koop in notenwinkels en diverse supermarkten)

• 1/2 citroen

• 1 scheutje wijnazijn

• 1/2 busseltje munt + peterselie

• 4 pitabroodjes

• Sumak (te koop in Turkse en Syrische buurtwinkels)

• Olijfolie

• Zwarte peper en zout

Voor de yoghurtsaus:

• 200 g labneh (Griekse yoghurt kan ook)

• 1 el granaatappelmelasse (te koop in Syrische en sommige Turkse buurtwinkels)

• 1 onbespoten citroen, zeste + sap

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Snijd de pitabroodjes open. Bestrijk langs beide kanten met olijfolie en leg op een bakplaat (bekleden met bakpapier is niet echt nodig). Bestrooi met sumak en wat grof zout. Rooster knapperig in 20 tot 25 minuten. Laat afkoelen en breek in stukken.

2. Meng alle ingrediënten voor de yoghurtsaus en breng op smaak met een snuf peper en zout. Strijk met de achterkant van een lepel uit over 4 borden.

3. Snijd de groenten in stukjes, scheur de sla in hapgrote stukken en hak de noten grof. Hak de peterselie grof (steeltjes mogen eraan blijven) en scheur de muntblaadjes.

4. Meng alles in een grote kom met een scheutje olijfolie, een kneep citroensap, de wijnazijn, wat zwarte peper en zout en een flinke snuf sumak. Verdeel over de borden en werk af met een extra snuf sumak.

Ook lekker: verkruimel wat feta over de salade, doe er wat olijven bij of meng er granaatappelpitjes onder.

Een recept en foto van Johanna Goyvaerts