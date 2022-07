Elk soort steenfruit doet het goed in deze salade, schrijft auteur Yvette van Boven bij dit recept. ‘Kersen in de zomer, of nectarines, nee, wacht: zelfs lekkere parten kanteloepmeloen zouden hier ook niet in misstaan.’ Maar hoe mooi is het dat ze de eer hier laat aan pruimen, misschien wel de meest onderschatte fruitsoort ter wereld.

Voor 4 personen:

Voor de vinaigrette:

• 60 ml lichte olijfolie

• 2 eetl. rodewijnazijn

• 1 eetl. grove mosterd

Voor de salade:

• rode pruimen (300 gram), gehalveerd en ontpit

• 1 venkelknol, dun geschaafd

• 200 gram jonge bladsla of het hart van 1 friseesla, gescheurd

• 2 bollen buffelmozzarella, in stukken gescheurd

• handvol (15 gram) basilicumblaadjes, gescheurd

• handvol (15 gram) verse tuinkruiden, ik pluk graag in de tuin: duizendblad, wilde rucola, venkeltoppen, maar het is geen must

• snuf zoutvlokken (bijvoorbeeld maldon) en versgemalen zwarte peper

Voor erbij:

• knapperig brood

Bereiding

1. Meng in een schaal alle ingrediënten voor de vinaigrette, voeg de pruimen toe en laat de smaken 10 minuten op elkaar inwerken.

2. Meng de venkel met de slablaadjes in een grote schaal. Voeg de vinaigrette, de gemarineerde pruimen en de buffelmozzarella toe en meng door elkaar.

3. Bestrooi de salade met het verse basilicum, de verse kruiden, zoutvlokken en peper.

4. Serveer de salade met knapperig brood.

Foto: Oof Verschuren