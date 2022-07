Red Flames kunnen in kwartfinale net niet stunten tegen Zweden

Het sprookje van de Red Flames op het EK is voorbij. 91 minuten hielden ze stand tegen een sterker Zweden, maar in de blessuretijd moest een sterke doelvrouw Nicky Evrard zich gewonnen geven.

Met tranen namen de Red Flames afscheid van het EK in Engeland. 91 minuten lang leek een stunt in de maak in het rugbystadion van Leigh, maar uiteindelijk scoorde Linda Sembrant de verlossende treffer voor Zweden. Net op het ogenblik dat de Scandinaviërs zich klaarmaakten voor verlengingen hing de bal in de touwen.

België speelde met meer vertrouwen dan in het toernooibegin. Stapelden de Flames de slordigheden en het balverlies op tegen IJsland, dan kwamen ze tegen Zweden secuurder voor de dag. De opbouw was verzorgder en de Belgen konden de bal langer in de ploeg houden.

Bondscoach Ives Serneels koos voor de ervaring van Laura Deloose op de rechtsachter, en gaf de fysiek sterkere Marie Minnaert de voorkeur op Elena Dhont. Deloose en Minnaert waren ook al goed ingevallen tegen Italië. De bedoeling van de ingreep was om stand te houden op het middenveld. Aan de zijde van een sterke Justine Van­haevermaet slaagden de Flames daar ook in.

Beducht voor counters

Zweden was beducht voor de Belgische counters en ving de Flames op met een middenblok. Het probeerde snel uit te breken via zijn kapitein Kosovare Asllani en diepe spits Stina Blackstenius. Manchester City-middenvelder Filippa Angeldal kon dreigen vanop afstand.

Maar net als in haar vorige drie wedstrijden toonde doelvrouw Nicky Evrard zich de sterkste der Belgen. Ze pakte eerst een afstandpoging van Angeldal, weerde vervolgens een kopbal van Amanda Ilestedt en bracht ook redding toen de bal voor doel bleef hangen na een corner. Voor haar speelden de jonge Sari Kees en de uit blessure teruggekeerde Laura De Neve opnieuw een uitstekende partij.

De Red Flames konden af en toe prikken. Justine Vanhaevermaet besloot voorlangs en na een scherpe voorzet van Tussa Wullaert kopte doelvrouw Hedvig Lindahl de bal weg voor de aanstormende Janice Cayman. Het gouden duo van de Flames lag op de loer, maar kwam door de Zweedse druk weinig aan de bal.

De Belgen kwamen goed weg toen Asllani na balverlies op het middenveld Stina Blackstenius kon lanceren. De diepe spits van Arsenal legde het leer professioneel weg, maar de Var vroeg de Oekraïense scheidsrechter Kateryna Monzul om geduld. Na het trekken van de buitenspellijn bleek Blackstenius met een schouder buitenspel te hebben gestaan.

De Zweden leken gehaast in het begin van de tweede helft. Angeldal haalde twee keer uit, maar vond opnieuw Evrard op haar weg. Na een lange vrije trap kon Blackstenius van dichtbij koppen maar Evrard toonde andermaal haar bliksemsnelle reflexen. De 27-jarige Oost-Vlaamse geldt nu al als een van de beste doelvrouwen van het toernooi.

Naarmate de minuten voorbijstreken leek België steeds meer vertrouwen te tanken. Zweden bleef de betere ploeg maar was zichtbaar opgejaagd omdat het scoren niet lukken. De ingevallen Elena Dhont boezemde de Scandinaven angst in toen ze kon doorgaan over de rechterkant en in het zijnet knalde.

Foto: belga

Halve finale tegen Engeland

In de slotfase viel dan toch het doek voor de Flames. Logisch, gezien de krachtenverhoudingen, maar brutaal, gezien de timing. Een halve finale tegen Engeland had er in gezeten. Hoe dan ook kan België terugblikken op een geslaagd EK. Nooit eerder bereikte een Belgische vrouwenploeg een kwartfinale in een groot toernooi.

Titelverdediger Nederland en toernooifavoriet Frankrijk duelleren vanavond om het laatste plaatsje in de halve finales. Zij nemen het woensdag op tegen Duitsland dat donderdag Oostenrijk uitschakelde. Zweden neemt het dinsdag op tegen Engeland. De finale wordt zondag 31 juli in Wembley gespeeld.