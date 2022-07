Dit recept voor aubergines deelde Pascale Naessens bij het verschijnen van haar boek Ik eet zo graag. ‘Onwaarschijnlijk lekker’ schreef ze erbij. ‘De krokante halloumi en noten combineren zalig met de crèmeachtige aubergine.’

Hoofdgerecht voor 2 personen, bijgerecht voor 4:

• 1 grote aubergine (400 g)

• 1 pakje halloumi (200 g)

• 60 g walnoten

• grote handvol bladpeterselie (30 g)

• sap van ½ citroen

• 2 knoflookteentjes

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Snijd de aubergine in plakken van een dikke centimeter. Smeer ze rijkelijk in met olijfolie en kruid met peper en zout. Leg ze op een bakplaat met bakpapier en bak ze 30 minuten in de voorverwarmde oven.

3. Hak de noten en de bladpeterselie grof, de knoflookteentjes fijn. Snijd de halloumi in blokjes en bak ze een paar minuten in wat olijfolie tot ze bruin worden. Voeg de noten, de peterselie en de knoflook toe, giet er eventueel nog wat olijfolie bij en voeg het citroensap toe. Kruid alleen met zwarte peper (halloumi is al zout).

4. Leg de plakken aubergine op een serveerschaal en schik het noten-kaasmengsel erop.