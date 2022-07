Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon schuldig aan obstructie van onderzoek naar bestorming Capitool

Steve Bannon, een voormalige adviseur en vertrouweling van ex-president Donald Trump, is vrijdag schuldig bevonden aan obstructie van het onderzoek naar de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Hij riskeert tot twee jaar cel.

De 68-jarige Bannon werd vorig jaar aangeklaagd omdat hij geen medewerking verleende aan de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de aanval op het Capitool op 6 januari 2021. Zo weigerde hij om te getuigen en documenten te bezorgen.

Een jury vond Bannon schuldig aan twee overtredingen voor het weigeren om een getuigenis af te leggen of documenten te verstrekken aan het comité van het Huis van Afgevaardigden bij het onderzoek naar de bestorming van het Capitool van 6 januari 2021 .Elke aanklacht wegens minachting van het Congres wordt bestraft met 30 dagen tot een jaar achter de tralies en een boete van 100 tot 100.000 dollar.

Bannon was een belangrijke adviseur voor de presidentiële campagne van de Republikein Trump in 2016, en diende vervolgens als zijn belangrijkste strateeg voor het Witte Huis in 2017, vóór een ruzie tussen de twee die later werd bijgelegd. Bannon heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij enkele uiterst rechtse media in de VS.