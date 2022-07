Brusselse rechtbank verbiedt Belgische staat voorlopig om Assadi aan Iran uit te leveren

Het hof van beroep van Brussel heeft de Belgische staat vrijdagavond met een beschikking verboden om de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi uit te leveren aan Iran. Hij werd vorig jaar in ons land tot twintig jaar cel veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs.

Verschillende personen, onder wie slachtoffers die zich burgerlijke partij hadden gesteld op het proces tegen Assadi, en de Nationale Raad voor het Verzet in Iran (NCRI) hadden een kortgeding ingespannen onmiddelijk na de stemming woensdag in de Kamer over het wetsontwerp dat het mogelijk maakt dat België en Iran gevangenen aan elkaar uitleveren. Na donderdag door de rechtbank van eerste aanleg in Brussel te zijn afgewezen, hebben de eisers vrijdag hun beroep gewonnen.

Het hof ‘beveelt dat het de Belgische Staat op straffe van een geldboete van 500.000 euro voorlopig wordt verboden om Assadollah Assadi, geboren in Iran op 22 december 1971 en definitief veroordeeld door de correctionele rechtbank van Antwerpen op 4 februari 2021, vanuit de Belgische gevangenis waar hij een straf van 20 jaar uitzit, op welke wijze dan ook over te brengen naar welke buitenlandse staat dan ook, en in het bijzonder, maar niet uitsluitend, naar de Islamitische Republiek Iran’.

Het hof merkt op dat de rechten van de eisers onherstelbaar zouden kunnen worden geschonden indien Assadi aan de Iraanse autoriteiten zou worden overgeleverd, zonder enige mogelijkheid van hoor en wederhoor. Het verbod geldt daarom 'totdat een hoorzitting op tegenspraak (waar de partijen aanwezig zijn of vertegenwoordigd door een advocaat, red.) kan worden gehouden'.

De eisers moeten de Belgische staat nu binnen 24 uur dagvaarden voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel voor zo’ n hoorzitting.