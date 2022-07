Opnieuw risico op storm of wateroverlast: overheid nummer 1722

Het nummer 1722 voor niet-dringende interventies door de brandweer wordt geactiveerd. Dat heeft de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken vrijdag gemeld, nadat het KMI had gewaarschuwd voor slecht weer.

Het KMI verwacht dat het vrijdagavond en in het begin van de nacht wisselend tot zwaarbewolkt wordt met enkele lokale (onweers)buien vanuit Frankrijk.

De gemakkelijkste manier om een niet-dringende brandweerinterventie te vragen, is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.