Kopen we straks concerttickets net als ­hotelreservaties of vliegtuigtickets? Waarbij de prijs bepaald wordt door de vraag? In de VS doet Ticketmaster het al een tijdje. En door die ‘dynamische prijszetting’ betaalde je gisteren ver voorbij de 1.000 dollar voor een staanplaats van een show van Bruce Springsteen, met uitschieters tot 4.000 dollar.