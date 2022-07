Vrouwelijke clubteams in Fifa 23

Foto: Tottenham Hotspur FC via Getty I

Gamefabrikant EA Sports, de ontwikkelaar van Fifa, het meest populaire virtuele voetbalspel ter wereld, heeft de trailer voor de nieuwe editie (Fifa 23) aan het publiek voorgesteld. Daarin vielen heel wat veranderingen op te merken.

Voor liefhebbers van het vrouwenvoetbal is er reden om te juichen: voortaan zal er in het voetbalspel Fifa 23 niet alleen met vrouwelijke landenteams, maar ook met vrouwelijke clubteams worden gespeeld. De Engelse en Franse vrouwencompetitie werden namelijk toegevoegd aan het videospel.

EA Sports blijft zo meer inzetten op het vrouwenvoetbal: eerder werd ook Australisch international Sam Kerr aangekondigd als coverster - samen met Kylian Mbappé - voor de nieuwste editie van het spel, die in september zal worden gelanceerd.

Bovendien zal ook het WK vrouwenvoetbal worden toegevoegd aan het spel. EA hoopt zo meer spelers richting het vrouwenvoetbal te lokken op hun populaire videogame: amper vier procent van de Fifa-spelers heeft namelijk ooit al een wedstrijd vrouwenvoetbal op Fifa gespeeld.

In 2015 werden voor het eerst vrouwenploegen toegevoegd. Het ging om een handvol teams waarmee wedstrijden en toernooien gespeeld konden worden. Dat aantal was in 22 al opgelopen tot zeventien.