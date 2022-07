Waalse vaccinatiecampagne gaat van start op 5 september

De volgende boostercampagne tegen Covid-19 zal in Wallonië starten in de week van 5 september. Dat heeft Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) vrijdag gezegd.

De nieuwe vaccinatiecampagne is in het bijzonder gericht op de volgende risicogroepen: mensen met een verzwakt immuunsysteem, 65-plussers, bewoners van voorzieningen (woonzorgcentra en instellingen voor mensen met een handicap of voor geestelijke gezondheidszorg), zorgpersoneel en 50- tot 64-jarigen. Hiernaast zullen ook zwangere vrouwen gevaccineerd worden, aangezien een risico op vroeggeboorte niet uitgesloten is bij een onvolledige vaccinatiecyclus. Mensen die tot deze groepen horen, kunnen hun uitnodiging eind augustus verwachten. Uiteraard zal de rest van de bevolking zich opnieuw kunnen laten inenten op vrijwillige basis. Dit kan door rechtstreeks een afspraak te maken in een van de vaccinatiecentra.

Er wordt verwacht dat de campagne in totaal acht weken zal duren. Per week zullen ongeveer 184.000 mensen hun prik krijgen. Zowel ziekenhuizen als zorginstellingen zullen hun personeel zelf kunnen vaccineren. Het QVAX-platform, waarop mensen die dit wensen gecontacteerd kunnen worden als er tijdslots vrijkomen, zal ook opnieuw geactiveerd worden.

Bij de start van de campagne zal het aantal vaccinatiecentra stijgen tot 21. Hiervoor zal dit nog beperkt blijven tot de huidige vijf. Ook zullen een groter aantal apotheken versterking bieden en zullen huisartsen vrijwillig kunnen blijven bijdragen aan de regeling tijdens de campagne.

In Vlaanderen zal de vaccinatiecampagne op 12 september starten, meldde Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) begin juli.