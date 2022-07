Staking bij Ryanair: al zeker 69 vluchten geschrapt dit weekend, mogelijk nog meer

De staking van de Belgische piloten bij Ryanair dit weekend treft duizenden passagiers. Voor veel reizigers is het onduidelijk of hun vlucht zal vertrekken of niet.

De Belgische piloten van Ryanair staken dit weekend voor een beter salaris. Tijdens de coronacrisis stemden zij er uit solidariteit met het toen zwaar getroffen bedrijf mee in om twintig procent van hun loon af te staan. Nu de coronabeperkingen zijn weggevallen, draait Ryanair als nooit tevoren, maar intussen blijft de Ierse lagekostenmaatschappij nog altijd een vijfde van de salarissen inhouden.

Dat zullen veel reizigers die dit weekend hadden moeten vliegen met Ryanair aan den lijve ondervinden. Alleen vluchten die door buitenlandse piloten worden afgewerkt, zullen vertrekken. Die met Belgische piloten blijven aan de grond.

Voor de luchthaven Brussels Airport in Zaventem gaat het voor zowel zaterdag als zondag om de vijf vluchten van en naar Gerona, Amman, Mallorca, Rome en Dublin. Zondag zijn de vluchten van en naar Alicante, Valencia, Milaan, Porto en Rome geannuleerd. In totaal zijn er dus twintig vluchten afgelast.

Alternatieve route of geld terug

Wat de luchthaven van Charleroi betreft, de grootste uitvalsbasis van Ryanair in ons land, is de situatie echter veel onduidelijker. Op de site van de luchthaven stond tot vrijdagmiddag nog altijd niet welke vluchten wel en niet zullen vertrekken. De communicatieafdeling van de luchthaven was niet bereikbaar.

Volgens Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV zijn er zaterdag al ‘zeker 49 vluchten’ geschrapt op Charleroi, zowel aankomende en vertrekkende. ‘En ik acht de kans enorm hoog dat er ook zondag 49 vluchten worden geannuleerd’, zegt hij. ‘Ik heb namelijk geen weet van Belgische piloten die zaterdag zullen staken, maar zondag wel zullen werken.’

• Wat kan ik doen als mijn vlucht geannuleerd is?

Er zijn dus al zeker 69 vluchten geschrapt, maar mogelijk worden het er dus 118. In dat laatste geval zou het aantal getroffen passagiers oplopen tot meer dan 20.000. Ryanair is sinds gisteren passagiers van wie de vlucht werd geschrapt via e-mail op de hoogte aan het stellen. Daarbij wordt zowel een alternatieve route aangeboden als de mogelijkheid tot een terugbetaling van de vlucht.

Passagiers die vrijdagmiddag nog steeds geen bericht van Ryanair hebben ontvangen, kunnen er stilaan wel van uitgaan dat hun vlucht van dit weekend zal vertrekken, omdat die door een buitenlandse crew wordt uitgevoerd. Elsen: ‘Wij zullen buitenlandse piloten alvast niet beletten om te werken.’

Geen deal in zicht

Het is al de derde keer in drie maanden dat Belgisch Ryanair-personeel staakt. ‘Naast het dispuut over de lonen is er ook het al lang lopende conflict rond de weigering van het bedrijf om zich te houden aan Belgische arbeidsregels over onder meer het minimumloon, waartoe het door de rechter nochtans werd verplicht’, zegt Elsen. ‘Intussen keert het met zijn winst van 1 miljard euro wel grote bedragen uit aan de aandeelhouders.’

De Ierse lagekostenmaatschappij slaagde er gisteren wel in een deal te sluiten met de Spaanse en Franse pilotenvakbonden. Van een gelijkaardige overeenkomst in ons land zou nog lang geen sprake zijn, meent het ACV. ‘In België zit de situatie zo vast als iets. Ryanair communiceert zeer agressief, de strategie van het bedrijf bestaat erin te intimideren’, vervolgt Elsen. ‘De voorbije dagen was er nog geen contact, laat staan een dialoog. Ze hebben alleen een brief met dreigende taal gestuurd naar de vakbondsafgevaardigden. Toch zullen ze ooit rond de tafel moeten komen zitten. Ook Ryanair snapt dat deze periode met opeenvolgende stakingen niet houdbaar is.’