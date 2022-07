Japanse bevolking protesteert tegen staatsbegrafenis van Abe

Op 27 september zal in Japan een staatsbegrafenis gehouden worden voor ex-premier Shinzo Abe. Hij werd twee weken geleden op straat neergeschoten. De begrafenis zal gefinancierd worden door belastinggeld en dit leidde tot protesten bij de bevolking.

Kort nadat ex-premier Abe vermoord werd, vond zijn begrafenis plaats. Daarnaast werd ook een private begrafenisplechtigheid georganiseerd in een boeddhistische tempel. Vanwege zijn ambtstermijn die acht jaar duurde, werd er vanuit de overheid ook besloten om in september een staatsbegrafenis te houden in de Nippon Budokan in het centrum van Tokio.

‘We hebben dit besluit genomen vanwege Abe’s staat van dienst als de langstzittende premier, gedurende welke hij leiderschapskwaliteiten uitoefende die zich onderscheiden van anderen en zware verantwoordelijkheid droeg voor de aanpak van een aantal ernstige binnenlandse en internationale kwesties’, zei kabinetschef Hirokazu Matsuno vrijdag op een nieuwsconferentie. De bevolking is echter van mening dat de staat geen ceremonies zou moeten financieren voor de ex-premier, aangezien hij verdeeldheid zaaide in het land.

De laatste keer dat een staatsbegrafenis volledig werd betaald met staatsmiddelen, was bij de begrafenis van ex-premier Shigeru Yoshida in 1967, die ook in de Nippon Budokan plaatsvond. Hij speelde een sleutelrol in de heropbouw van het land na de Tweede Wereldoorlog.

De genomen besluiten stootten op bezwaren bij de bevolking. Zo’n tweehonderd mensen verzamelden zich in de buurt van Abe’s kantoor om te protesteren. Donderdag dienden vijftig mensen een verzoek in aan de rechtbank van Tokio om een verbod op het gebruik van overheidsgeld voor de staatsbegrafenis. Ook op sociale media regende het klachten en was het onderwerp zelfs trending op vrijdag.