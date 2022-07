Bosbrand in Spanje veroorzaakt door Nederlands herbebossingsbedrijf

De bosbrand die maandag uitbrak in Spanje is het gevolg van werkzaamheden door Land Life. Dat meldt het Nederlandse herbebossingsbedrijf in een persbericht.

In Ateca, in de Spaanse provincie Zaragoza, is maandag tijdens werkzaamheden met een graafmachine een vonk ontstaan en overgegaan in een brand. De autoriteiten en hulpdiensten werden meteen verwittigd.

De gevolgen van de brand waren naar schatting verwoestend voor meer dan 14.000 hectare bos. Land Life laat weten ‘diep getroffen’ te zijn en mee te leven met de plaatselijke bevolking die lijdt onder de gevolgen van de bosbrand. ‘Wij hebben de autoriteiten onze hulp en medewerking aangeboden en zullen beschikbaar blijven om op elke mogelijke manier te helpen’, meldt Land Life. Het bedrijf heeft een onderzoek gestart om na te gaan wat er precies fout is gelopen. Hiernaast geeft het ook aan over de nodige vergunningen te beschikken en de preventieve maatregelen te hebben nageleefd die door de autoriteiten bij extreme hitte en droogte aanbevolen worden.

‘De werknemers en het management van Land Life zijn diep bedroefd over de gevolgen van deze verwoestende brand’, klinkt het. ‘Land Life heeft een sterke missie om over de hele wereld aangetast land te herstellen en wilde dieren en biodiversiteit te ondersteunen. Wij zijn een gepassioneerd team, toegewijd aan het milieu.’

Eerder deze week ontstonden in Spanje verschillende bosbranden. De Spaanse brandweer heeft aangegeven tientallen bosbranden onder controle te hebben, waaronder de bovengenoemde. Door de hitte en droogte is dit jaar alleen al 70.000 hectare land in rook opgegaan. Premier Pedro Sanchéz zegt dat dit bijna het dubbele is van voorgaande jaren. De bosbranden zouden al meer dan vijfhonderd slachtoffers geëist hebben.