Stierenrennen eist drie slachtoffers

In Valencia zijn woensdag drie personen overleden aan ernstige verwondingen die ze hadden opgelopen tijdens het stierenrennen. Dat vormt jaarlijks een belangrijk onderdeel van populaire festiviteiten in de regio.

In de regio Valencia zijn in 24 uur tijd drie mannen overleden die op verschillende dagen gewond waren geraakt bij het stierenrennen. De Spaanse traditie vindt jaarlijks plaats tijdens talrijke evenementen. Nochtans is ze niet zonder gevaar en raken vaak vele toeschouwers gewond.

In de stad Picassent werd een rouwdag georganiseerd nadat een inwoner was overleden aan een hoofdletsel die hij had opgelopen bij het stierenrennen. Tijdens het populaire San Fermin Festival in Pamplona werden eerder deze maand ook acht personen doorboord, maar vielen er geen dodelijke slachtoffers.

Dit jaar alleen al zijn 478 personen gewond geraakt bij het stierenrennen. De festiviteiten, die meestal eindigen met het doden van de stieren in een arena, stuiten op kritiek van dierenrechtenorganisaties. De organisatie PACMA eiste woensdag een verbod op de ‘wrede en gevaarlijke’ traditie.