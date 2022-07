Wielrenner Miguel Angel Lopez op non-actief na arrestatie in drugsdossier

De Colombiaan Miguel Angel Lopez, wielrenner bij Astana, is volgens de Spaanse wielerwebsite Ciclo21 donderdag staande gehouden op de luchthaven van Madrid op verdenking van drugshandel. Het Kazachse wielerteam zette hem vrijdag alvast op non-actief, in afwachting van verdere ontwikkelingen, zo bevestigde Astana in een korte mededeling.

‘We zijn verrast door het nieuws dat gisteren verspreid werd via de media. Op dit moment kennen we geen details en hebben we beslist om Miguel Angel Lopez op non-actief te zetten tot er meer duidelijkheid is over de omstandigheden’, klonk het vanuit het Astana-kamp.

Lopez ging zich op Europese bodem voorbereiden op het tweede deel van het wielerseizoen. Bij aankomst in de Spaanse hoofdstad wachtte de plaatselijke politie hem op, om hem aansluitend te verhoren in het kader van de ‘Maynar-zaak’. Waar de voormalige nummer drie van de Vuelta uit 2018 eerst nog gezien werd als een getuige, zou hij inmiddels beschouwd worden als een verdachte.

Lopez wordt gelinkt aan Marcos Maynar, een arts die in de sportwereld nauw betrokken zou zijn met tal van dopingzaken met anabole steroïden en EPO. Maynar werd op 11 mei gearresteerd op verdenking van drugshandel en witwaspraktijken, maar is ondertussen alweer op vrije voeten.