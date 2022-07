Hoe verduister je een kanon van honderd kilo?

De politie van Parijs heeft er een hele kluif aan: twee kanonnen uit het Musée de l’Armée zijn spoorloos. En hoewel er klacht wegens diefstal werd ingediend, zijn ze misschien ‘gewoon’ verloren geraakt.

Vijf schilderijen, een medaille en een klok. Het zijn maar een paar van de 500.000 stukken uit het Musée de l’Armée die bij de laatste inventaris nergens te vinden waren. De opvallendste zijn twee Pruisische kanonnen uit de negentiende eeuw. Met een lengte van 1,2 meter en een gewicht van honderd kilo moffel je ze niet even in een handtas. Dus deed het museum op 8 juli aangifte van diefstal.

Maar toen de media belden voor toelichting bleek dat niet iedereen bij het museum overtuigd is dat er een diefstal heeft plaatsgevonden. ‘Het gaat zeker niet om een diefstal’, zei directeur Ariane James-Sarazzin zelfs. De kanonnen stonden sinds 1965 namelijk opgesteld op een binnenplaats die niet toegankelijk is voor het publiek. Onmogelijk dat je daar even een bestelwagen parkeert en als je een kanon van honderd kilo door de gangen rolt, zou dat ook meerdere mensen opvallen.

Misschien kan de datum van de verdwijning hier voor opheldering zorgen. Maar ook die kent niemand. Van de andere stukken die in rook zijn opgegaan, weet het museum alleen dat ze na 1970 zijn verdwenen. Tot dan fleurden ze namelijk de privéwoning op van de militaire gouverneur van Parijs. ‘Ik vermoed dat de kanonnen zijn verplaatst door een overheidsdienst die het museum niet heeft ingelicht’, zegt James-Sarazzin op de zender France Info. ‘En dat ze dus niet verdwenen zijn.’