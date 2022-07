Spektakel op WK: enorm snelle tijden op 200 meter

Op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene zijn vorige nacht immens snelle tijden gelopen op de tweehonderd meter. Noah Lyles liep bij de mannen de derde chrono aller tijden, Shericka Jackson bij de vrouwen zelfs de tweede.

Noah Lyles heeft op het WK atletiek in Eugene (Oregon) zijn wereldtitel op de tweehonderd meter verlengd. De 25-jarige Amerikaan sprintte naar het goud in 19”31, de op twee na snelste tijd in de geschiedenis. Kenneth Bednarek (19”77) en de 18-jarige Erriyon Knighton (19”80) vervolledigden een compleet Amerikaans podium.

Alleen de Jamaicanen Usain Bolt (19”19) en Yohan Blake (19”26) liepen de tweehonderd meter ooit sneller dan Lyles in Eugene deed.

Shericka Jackson nadert op Florence Griffith

Ook bij de vrouwen ging het immens snel. De Jamaicaanse Shericka Jackson won de tweehonderd meter. In 21”45, een kampioenschapsrecord en de tweede tijd in de geschiedenis, liet ze haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce (21”81) achter zich. De Britse Dina Asher-Smith werd in 22”02 derde. Olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah, ook een Jamaicaanse, werd pas zevende in 22”39.

Jackson bleef slechts elf honderdsten boven het wereldrecord (21”34), dat al sinds 1988 op naam van de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner staat.

Shericka Jackson liep de tweede snelste tijd ooit. Foto: isopix

Na tal van ereplaatsen is het het eerste individuele goud voor de 28-jarige Jackson op een groot kampioenschap. Zondag moest ze op de honderd meter nog vrede nemen met zilver, achter Fraser-Pryce. Eerder behaalde ze twee bronzen medailles op Olympische Spelen (400m in Rio, 100m in Tokio) en ook twee bronzen plakken op wereldkampioenschappen (400m in 2015 en 2019). Met Jamaica veroverde ze wel al goud op de 4x100 op de Olympische Spelen in Tokio, op het WK van 2019 en op de 4x400 op het WK van 2015.

Scaunet kansloos

De Belgische Vanessa Scaunet heeft zich niet voor de halve finales van de achthonderd meter kunnen plaatsen. De 26-jarige atlete werd op haar eerste WK zevende in haar reeks in 2’04”07, twee seconden boven haar persoonlijk record (2’02”05).

De top drie van elke reeks en de snelste zes daarbuiten plaatsten zich voor de halve finales.

Scaunets tijd was de 41ste op 45 deelneemsters. Voor een plaats in de halve finales was 2’01”63 nodig. De Ethiopische Diribe Welteji plaatste zich in 1’58”83 als snelste voor de halve finales, voor de Britse Jemma Reekie (1’59”09) en de Jamaicaanse Adelle Tracey (1’59”20).