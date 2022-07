Regering heeft princiepsakkoord met Engie over kerncentrales

Via Twitter laat premier Alexander De Croo (Open VLD) weten dat er een princiepsakkoord is tussen de uitbater van de kerncentrales en de overheid.

Om 9:30 uur geeft de regering een persconferentie waarin meer info komt over de inhoud van het princiepsakkoord. Eerder gaf Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet aan dat de overheid ­bereid is om mee te betalen voor de berging van het bijkomende nucleaire afval dat zo na 2025 geproduceerd wordt.

‘Dit akkoord is een eerste cruciale stap en een belangrijk teken van vertrouwen tussen beide partijen’, schrijft de premier op Twitter. Een finaal akkoord moet er komen tegen het einde van het jaar. De belangrijkste doelstelling is voldoende elektriciteit in geopolitiek woelige tijden, zo geeft De Croo aan.

Er is princiepsakkoord tussen Belgische staat en Engie met betrekking tot verlenging kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.



De Belgische regering neemt haar verantwoordelijkheid zodat ons land ook opnieuw een stuk controle wint over haar eigen energievoorziening. — Alexander De Croo ???????? (@alexanderdecroo) July 22, 2022

Volgens de eerste communicatie van de regering wordt de overheid geen exploitant. Het princiepsakkoord zou ervoor zorgen dat de twee kernreactoren Tihange 3 en Doel 4 langer open kunnen blijven. ‘De kosten van de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van de exploitant. De kosten voor het beheer van het afval en de gebruikte splijtstof zullen na studie finaal vastgelegd worden, waarbij dan gesprekken zullen starten rond een te definiëren cap en risicopremie.’

Op Radio 1 reageert CD&V-voorzitter Sammy Mahdi al enthousiast op het feit dat er een akkoord is.

