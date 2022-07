Zon en wolken wisselen elkaar af

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar vrijdag in heel het land af, terwijl het kwik tot 21 à 22 graden gaat aan zee en in de Hoge Venen, en tot 27 graden in Belgisch-Lotharingen. Dat zegt het KMI.

In de loop van de avond en aan het begin van de nacht zijn er vanaf de Franse grens buien mogelijk, die gepaard kunnen gaan met onweer. Later wordt het op de meeste plaatsen weer droog, met afwisselend wolken en opklaringen. De minima gaan van 11 tot 16 graden.

Zaterdag is het eerst zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Hier en daar kan dan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maximumtemperaturen schommelen tussen 23 graden in de Hoge Venen en 27 graden in het centrum van het land.

Zondag doet zijn naam alle eer aan. Het wordt warm met maxima tussen 24 en 29 graden.

Begin volgende week neemt de bewolking opnieuw toe: het wordt wisselvalliger en er kunnen buien vallen. Maandag blijft het nog warm, met temperaturen tot 23 à 31 graden. Dinsdag iets koeler met maxima tussen 19 en 24 graden.