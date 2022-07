Ook na maanden zonder training is roofdier Sifan Hassan hongerig naar medailles

In Tokio liep ze zich de geschiedenisboeken in met drie medailles, waarvan twee gouden. Daarna viel Sifan Hassan (29) in een zwart gat. De Nederlandse verloor alle motivatie en trainde drie maanden niet, maar uiteindelijk nam haar onstilbare prestatiedrang weer over.

Drie banken achteruit. Olympisch kampioene Sifan Hassan moest bij het WK atletiek in Eugene vrede nemen met een vierde plaats op de 10.000 meter. Voor wie haar verhaal niet kent, lijkt dat een teleurstellend resultaat, maar eigenlijk is het verbazingwekkend dat ze nog zo hoog scoorde. Na de Olympische Spelen in Tokio kon de Nederlandse zich niet meer opladen om te trainen en liep ze drie maanden geen meter.

De roots van de loopkampioene liggen in Adama, een stad van om en bij de 300.000 inwoners in het centrum van Ethiopië. In 2008 vluchtte de toen vijftienjarige Hassan vanuit Ethiopië naar Nederland. Over de precieze reden van haar vlucht wil ze tot op de dag van vandaag geen woord kwijt. Te pijnlijk. Ze heeft alleszins geen enkel contact meer met haar ouders.

Bij onze noorderburen kwam ze in een opvangcentrum terecht. Over die periode heeft ze ondertussen wél al verschillende keren getuigd. ‘Het was een gevangenis. Ik huilde er elke dag en wilde dood’, vertelde ze meermaals in de Nederlandse pers.

Hassan kreeg uiteindelijk asiel, verhuisde naar Leeuwarden, pikte daar het lopen weer op en vond zo haar vrijheid terug. ‘Lopen is mijn redding geweest’, zegt ze daarover. Ze ging al heel snel presteren en mocht vanaf 2013 voor Nederland uitkomen.

Gladiator

‘Een raar mensje’, zo noemt Hassan zichzelf. Ze is inderdaad een merkwaardige verschijning, maar haar norse uitstraling bedriegt wel. Wie vaker met haar heeft gesproken, weet dat het een vriendelijke en goedlachse atlete is. Vooral een lief mensje dus, dat deksels goed weet wat ze wil. En dat is winnen. Véél winnen.

De honger naar topprestaties van Hassan is ongekend. Aan verliezen heeft de Nederlandse een absolute bloedhekel. Dat kwam ook duidelijk naar voren in de Holland Sport special die Wilfried De Jong over haar maakte. ‘Als ze verliest gaat ze, als een gladiator in de arena, bijna letterlijk dood’, zei haar voormalige coach Honoré Hoedt daar. ‘Pas na een week beseft ze, o, ik leef nog. Ze is een roofdier dat op zijn prooi jaagt. Daarom loopt ze ook altijd achterin, tot in de laatste meters.’

Net als haar ouders is Hassan een diepgelovige moslim. Ze bidt vijf keer per dag. En toch voelt ze zich schuldig omdat ze in korte broek en zonder hoofddoek loopt. ‘Het is een strijd in mijn hart die ik niet kan winnen’, vertelt ze daarover. ‘Ik wil een perfecte moslim zijn, maar ook de beste loper ter wereld. Volgens mij is mijn moeder trots dat ik mijn droom najaag, maar keurt ze toch vooral af in welke kledij ik rondloop.’ Ondertussen is Hassan wel honderd procent thuis in haar nieuwe natie. ‘Ik voel me helemaal Nederlander en ben dol op kaas en pindakaas’, zegt ze met een knipoog.

Dubieuze Salazar

De loopcarrière van Hassan ging crescendo. In 2014 won ze een eerste keer EK-goud op de 1.500 meter. Een jaar later volgde WK-brons in Peking. In Rio stelde ze teleur, maar op het WK in Doha in 2019 drukte ze definitief haar stempel met goud op zowel 1.500 als 10.000 meter, een ongeziene dubbel. In Tokio legde ze de lat nog hoger en startte ze zowaar op drie afstanden. Op de 1.500m haalde ze brons, maar op zowel 5.000m als 10.000m viel er niets tegen haar te beginnen. Met drie medailles was de Nederlandse een van de grote vedetten van de Spelen over alle sporten heen.

Tussen de grote successen door heeft Hassan twee niet onbesproken trainerswissels doorgevoerd. In 2016 verliet ze Hoedt voor de toen al dubieuze Amerikaan Alberto Salazar van het Nike Oregon Project. In 2019 kreeg Salazar vier jaar dopingschorsing aan zijn been en vervolgens ook een levenslange ban voor grensoverschrijdend gedrag. Hassan bleef het altijd voor hem opnemen, maar kon niet anders dan op zoek gaan naar een nieuwe coach. In plaats van voor een compleet andere, minder verdachte omgeving te kiezen, opteerde ze voor Tim Rowberry, de assistent van Salazar.

De triplette in Tokio vergde, samen met de weg ernaartoe, veel energie. Hassan was leeg, fysiek en mentaal, en had het bovendien moeilijk om zich te motiveren. Ze viel in een diep zwart gat. Drie maanden liep ze helemaal niet, en de periode waarin ze slechts sporadisch trainde duurde zelfs zeven maanden. Tijdens de Ramadan wijdde ze zich aan haar geloof en reisde ze naar Mekka en Medina om te vasten en te bidden. ‘Ik was bang dat als ik door zou gaan hoe ik de laatste jaren heb getraind, dat ik dan zou opbranden’, zei de Nederlandse recent aan de NOS. ‘Dat het kaarsje uit zou gaan. Dat ik niet goed meer zou zijn rond de Spelen in Parijs.’

Slapen en winnen

Pas tien weken geleden besliste Hassan om de trainingen weer op te schroeven naar een professioneel niveau. Omdat ze zo graag loopt, omdat ze zo graag wint, en omdat ze moeilijk kon ontbreken in Eugene, thuisbasis van haar sponsor Nike. Ze heeft slechts één voorbereidingskoers in de benen, een bescheiden 5.000 meter. In dat opzicht is haar vierde plaats op de 10.000 meter op het WK een behoorlijke stunt.

‘Je kan niet slapen en toch winnen’, zei Hassan ons na haar 10.000 meter. En toch tankte ze vertrouwen voor de 5.000 meter, waarop ze afgelopen nacht vlotjes door de kwalificaties kwam en de finale in de nacht van zaterdag op zondag wordt afgewerkt. ‘Met twee maanden training is het moeilijk om voor de eerste plaats te lopen. Er bestaan geen wonderen, maar als je weet wat ik getraind heb, was de 10.000 meter heel goed. Fantastisch zelfs. En op de 5.000 meter moet ik nog beter voor de dag komen’, besloot ze. De kans dat roofdier Hassan ondanks een gebrekkige voorbereiding toch weer een prooi in de vorm van een WK-medaille te pakken krijgt, is groot.