Hoe Tiktok de snoepkast bepaalt: ‘Ze komen mijn winkel binnen en duwen een smartphone in mijn gezicht’

Vergeet Fruittella, colaflesjes, poepkes, ... Die tijd lijkt voorbij. Vandaag bepalen Tiktok en Instagram de snoepkast en willen kinderen vooral Nerd Ropes, Sour Patch Kids en andere (veelal Amerikaanse) zoetigheden. ‘Ze komen mijn winkel binnen en duwen een smartphone in mijn gezicht: Hebt u dit meneer?’

Gummibeertjes, zure matten, kersjes, … Klassiek snoepgoed en na al die jaren is het nog steeds heerlijk (en ongezond), maar niet meer ‘in’. Tiktok voedt de trendmachine en die dicteert op dit moment ‘exotisch’: snoepgoed en fris- en energiedranken uit landen als de VS, Japan en Mexico zijn nu zeer hip. Dat merken de gespecialiseerde handelaren. Onder anderen Alain Roggen van The American Food Storein Wilrijk. “Al 40 jaar laten wij containers met voeding uit de VS naar Europa komen’, vertelt hij. ‘Daar zat altijd veel snoepgoed tussen, maar nu valt het écht op. Het vliegt de deur uit uit. Sommige tieners en zelfs kinderen komen hier binnen met hun smartphone in de aanslag. Vervolgens duwen ze me een Tiktok-filmpje onder mijn neus om dan te vragen: Hebt u dit meneer?’

Populair op dit moment: Sour Patch Kids, Warheads, Airheads. Ook zeer trendy momenteel zijn de zogenaamde Takis. Dat zijn Mexicaanse chips die wat lijken op een opgerolde nacho. ‘Maar die zijn vrij recent uit de handel gehaald, omdat er een kleurstof inzit die het FAVV niet toelaat.’

Ook in Gent zien ze de trend groeien. Bij Sugar & Sweets zijn de Twizzlers, Brainlickers en Toxic Waste enorm populair. Het heeft weinig tot niets te maken met ‘ons’ klassiek snoepgoed, ‘maar de kinderen kennen het allemaal’, zegt zaakvoerster Kim Cauwenberghs. ‘Ze leren het kennen via Amerikaanse Instagrammers of Tiktokkers en willen het zelf proeven.’ Ook in ander vestigingen van Sugar & Sweets – onder meer in Hasselt, Brasschaat en Lier – zien ze jonge klanten met smartphones op zoek naar héél specifieke ‘exotische’ snoepjes.

Supermarkten niet mee op de kar

De grote supermarktketens zeggen ‘in de letter’ niet op de trendkar te willen springen. Colruyt zegt zulke hypes niet te willen volgen. ‘Wij hanteren als principe: one in, one out. Als we zo’n trendyitem in de rekken leggen, moet er iets anders verdwijnen. Het gevaar bestaat dat tegen de tijd dat het in onze winkels ligt, de hype al voorbij is.’

‘Delhaize gaat daar niet in mee’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. ‘We zijn gevoelig voor innovaties, maar niet wat betreft snoep en chips. Dat is niet onze prioriteit. Zulke trends zijn ook zeer moeilijk te volgen.’ Maar de praktijk leert dat sommige franchisehouders wel degelijk zulke ‘exotische’ snoepjes en drankjes inslaan.

Vooral de Amerikaanse zoetigheden zijn ongekend populair. Ameel Candy World, een verdeler van snoepgoed en dranken, ziet dat aan hun zakencijfer. ‘Amerikaanse snoepjes zijn zeer gegeerd en onze vertegenwoordigers schreeuwen erom’, zegt CEO Christ Suply. ‘Maar eraan geraken is bijzonder moeilijk. Het komt uit overzeese gebieden en containers zijn niet enkel duur, maar ook erg lang onderweg. Zeker is dat sociale media zoals Tiktok een enorme impact hebben op onze branche.” Of ze Tiktok en Instagram in de gaten houden? “We doen dat wel, maar omdat hypes rond bepaalde types snoep komen en gaan, gaan we onze strategie daar niet volledig op afstemmen. Maar Amerikaans snoep zal in trek blijven. Daar ben ik zeker van.’