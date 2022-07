Twee boten zijn donderdagmiddag tegen elkaar gebotst nabij de Erasmusbrug in de Nederlandse havenstad Rotterdam. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het gaat om een rondvaartboot en een watertaxi. Zes personen zijn inmiddels uit het water gehaald, maar het is onduidelijk of er nog meer in het water of in de watertaxi zijn. Op webcambeelden is te zien hoe de watertaxi bij de aanvaring onder lijkt water te verdwijnen.