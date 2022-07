Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen hebben donderdag in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathdraal het Te Deum bijgewoond. De religieuze ceremonie betekent het begin van de festiviteiten voor de nationale feestdag. Ondanks het regenweer waren enkele honderden mensen opgedaagd om het vorstenpaar en hun kinderen te begroeten en toe te juichen.

Na de ceremonie namen de koning, de koningin en hun kinderen de tijd om het publiek te begroeten en verschillende cadeaus en ruikers bloemen in ontvangst te nemen. Kroonprinses Elisabeth kon daarbij op heel wat aandacht rekenen, terwijl koningin Mathilde zelfs gewillig poseerde voor enkele selfies.

Opvallend is ook de kleurkeuze van de outfits van de koninklijke familie. Zo draagt de koningin vandaag een geel-oranje kleed, de koning een donker pak en de kroonprinses een rode outfit. Daardoor hadden ze op bepaalde momenten wat weg van onze nationale driekleur.

Man onwel

Het Te Deum werd bijgewoond door verschillende leden van de federale regering, onder wie premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Kort voor de start van het Te Deum, nog voor de aankomst van de koninklijke familie, was er even opschudding toen een van de aanwezigen, een oudere man, in de kathedraal onwel werd. De man bleek hartproblemen te hebben en werd door een ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht onder begeleiding van een mugteam.