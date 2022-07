Vingegaard vol vertrouwen naar laatste Pyreneeënrit: ‘Hautacam ligt mij beter’

Spelenderwijs beantwoordde Jonas Vingegaard de aanval die Tadej Pogacar plaatste op de Val Louron d’Azet en op de slotklim naar Peyragudes had hij niet de minste moeite om het tempo van McNulty te volgen. Alleen in de sprint om ritwinst moest hij de duimen leggen. Pogacar maakte zo dankzij de bonificaties vier luttele seconden goed. Een habbekrats.

‘Al bij al was het een zware dag’, sprak Vingegaard. ‘Tadej plaatste enkele scherpe aanvallen. Ik was blij om hem te kunnen volgen. Hij won uiteindelijk wel, maar dit was een finish die mij niet zo ligt. Ik denk, of ik weet liever, dat hij explosiever is. Daarom ging ik de sprint aan om hem zo lang mogelijk te rekken. Een beetje zoals op La Planche des Belles Filles. Morgen op Hautacam krijgen we een klim die mij iets beter ligt.’

Pogacar verloor voor de start zijn rechterhand Majka, maar Bjerg en McNulty stonden de Sloveen uitstekend bij. Die laatste ging zelfs helemaal mee tot in de slotkilometer met de twee tenoren. ‘Dat was indrukwekkend’, gaf Vingegaard toe. ‘Maar uiteindelijk moet ik alleen Tadej volgen. Mijn team was alsnog supersterk vandaag. Sepp Kuss was nog bij de laatste vijf overblijvers. Ik heb nog altijd het volste vertrouwen in hen.’

Ook bij de ploegleiding van Jumbo-Visma heerste niets dan tevredenheid. ‘We hebben gigantisch goed stand gehouden’, zei Grischa Niermann. ‘Dat we vier seconden moeten toestaan op Pogacar is eigenlijk bijzaak. We hoopten een beetje op de ritzege met Jonas, maar we zijn erg blij met deze uitkomst.’

Niermann stond te kijken van de sterke teamprestatie van UAE Emirates. ‘Dat hadden we eerlijk gezegd niet verwacht. Mooi voor hen, maar ze hebben er uiteindelijk niet veel mee kunnen doen. Vingegaard ging overal keurig met ze mee. Het was nog iets beter geweest had Pogacar zelf op kop moeten rijden op de slotklim, maar Jonas gaf opnieuw geen krimp. We gaan kijken wat morgen brengt. We weten dat ze het sowieso opnieuw gaan proberen. Het is zeker nog niet over. We staan er goed voor, maar er kan nog vanalles misgaan. De eindafrekening maken we pas op de Champs Elysées.’