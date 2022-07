Er stroomt weer (een beetje) gas door Nord Stream-pijpleiding

Na onderhoud aan Nord Stream 1 zijn de gasleveringen via de pijpleiding tussen Rusland en Duitsland donderdagochtend hervat. Haar capaciteit blijft echter verlaagd tot veertig procent.

Begin juli werd Nord Stream 1 stilgelegd voor onderhoud en herstellingen, ‘maar nu stroomt er weer gas door de pijpleiding’, bevestigt een woordvoerder van Nord Stream AG. Maar meteen benadrukt hij dat het nog wel een tijd zal duren eer de volledige transportcapaciteit zal worden benut. Bij de laatste telling stroomde het gas ongeveer even snel als voor het onderhoud, wat neerkomt op zowat 67 miljoen kubieke meter per dag. ‘Dat komt overeen met 40 procent benutting van de maximumcapaciteit’, voegde hij toe. De aangekondigde hoeveelheden kunnen echter in de loop van de dag nog veranderen.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom had afgelopen nacht al aangekondigd dat donderdag zowat 530 gigawattuur zou worden geleverd, ofwel ongeveer 30 procent van de capaciteit.

In juni besliste Gazprom om de leveringen via deze pijpleiding met 60 procent terug te schroeven. Als gevolg van technische problemen in een compressorstation, klonk het officieel, en van het feit dat onderdelen nodig voor de herstellingen door de westerse sancties tegen Rusland geblokkeerd waren in Canada. Een uitleg waar Europa weinig geloof aan hechtte: de knip in de gasaanvoer werd meteen bestempeld als een economische represaille voor de Europese steun aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland.

Poetin houdt hand op de kraan

Dinsdagavond, na een diplomatieke top tussen Iran, Turkije en Rusland, heeft Vladimir Poetin dat ook duidelijk gemaakt. De Russische president verzekerde in Iran dat de gasstromen via de cruciale pijpleiding weer zouden opgestart worden. Maar tegelijk herinnerde Poetin de Europese lidstaten er nog eens aan hoe precair hun gasbevoorrading is geworden sinds ze sancties tegen zijn land hebben ingevoerd na de invasie van Oekraïne. Hij gaf toe dat de capaciteit streng zal worden beperkt als bepaalde voorwaarden niet worden voldaan.

Europees Winterplan

De Europese Commissie probeert daarom de Europese energiebevoorrading deze winter te verzekeren door een Winterplan uit te rollen. ‘Wat Vladimir Poetin verder zal doen, kan niemand inschatten’, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag op de voorstelling van dat plan. ‘Maar het is duidelijk dat hij energie als geopolitiek wapen gebruikt’, voegde ze eraan toe. ‘We moeten voorbereid zijn op het ergste scenario.’ In juni vloeide in totaal al 30 procent minder gas vanuit Rusland naar Europa dan gemiddeld tussen 2016 en 2021.

De Europese Commissie stelt daarom voor dat EU-lidstaten hun gasgebruik vanaf volgende maand tot maart 2023 met 15 procent verminderen tegenover het gemiddelde verbruik in diezelfde periode tussen 2016 en 2021. Tegen november zouden de Europese gasvoorraden met 80 procent gevuld moeten zijn, tegenover 65 procent nu.