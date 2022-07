Eerst kans op regen, daarna droog

Na een bewolkte voormiddag met kans op regen en buien wordt het later op donderdag droger. Alleen in de Ardennen blijft er een kans op buien.

Het kwik stijgt tot 21 à 26 graden. Dat zegt het KMI.

In de loop van de nacht blijft het droog. Bewolking en opklaringen wisselen elkaar af bij minimumtemperaturen tussen de 12 en 16 graden.

Ook vrijdag blijft het grotendeels droog, met wolken en opklaringen. Tegen de avond verhoogt de kans op buien, die gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee, 22 à 25 op de meeste plaatsen en 25 à 28 graden in Belgisch-Lotharingen.

Tijdens het weekend is het zonnig. Terwijl het kwik zaterdag nog tot 21 à 27 graden gaat, stijgen de maxima zondag naar 27 tot 30 graden.

Maandag neemt de bewolking weer toe en vergroot de buien- en onweerkans. Het blijft wel warm met temperaturen tot 31 of 32 graden in Belgisch-Lotharingen en de Kempen. Aan de kust is het iets koeler met maxima van 22 of 23 graden.