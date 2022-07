Overzicht WK atletiek | Geen finales voor de Belgen

De Belgische 400 meter-lopers hebben zich woensdag niet voor de finale kunnen plaatsen op het WK in Eugene (Oregon). Dylan Borlée werd in de eerste halve finale vijfde in 45.41, de op een na beste tijd in zijn carrière (PR 45.18).

Alexander Doom finishte in de tweede halve finale in 45.80 als zesde, Kevin Borlée in de derde in 45.26 als vijfde. De top twee van elke halve finale plaatste zich voor de finale en ook de atleten met de snelste twee verliezende tijden komen vrijdag (4u35) aan de start. Daar was een tijd onder 44.97 voor nodig. Op 24 halvefinalisten werd Kevin Borlée twaalfde, Dylan Borlée veertiende en Alexander Doom negentiende.

De Amerikaan Michael Norman plaatste zich in 44.30 als snelste voor de finale, voor de Brit Matthew Hudson-Smith (44.38) en zijn landgenoot Champion Allison (44.71).

De Verenigde Staten zullen in de 4x100 meter niet op Fred Kerley kunnen rekenen. Dat maakte de Amerikaanse atletiekfederatie woensdag bekend.

De 27-jarige Kerley kroonde zich zaterdag tot wereldkampioen op de 100 meter, maar kon zich dinsdag niet voor de finale van de 200 meter plaatsen. Kerley leek zich bij de halve finales van die afstand te blesseren, maar verzekerde meteen na de wedstrijd nog dat er ‘geen probleem’ was voor de 4x100. Nu blijkt hij toch een lichte blessure in de quadriceps (dij) opgelopen te hebben.

De reeksen van de 4x100 meter worden vrijdag (3u05) gelopen, de finale sluit zaterdag (4u50) de voorlaatste dag van het WK af.

Paulien Couckuyt heeft zich woensdag niet voor de finale van de 400 meter horden kunnen plaatsen. In 55.42, 95 honderdsten boven het Belgisch record (54.47) waarmee ze vorig jaar op de Spelen in Tokio net naast een finaleplaats (9e) greep, werd ze in haar halve finale vijfde. Dinsdag had de 25-jarige Couckuyt in de reeksen ook 55.42 gelopen, goed voor de zeventiende tijd.

De eerste twee van elke halve finale en de snelste twee daarbuiten lopen vrijdag (4u50) de finale.

Eliott Crestan heef zich niet voor de halve finales van de 800 meter weten te plaatsen. De 23-jarige Namenaar finishte in zijn reeks als vierde in 1:46.61, 1.77 boven het persoonlijk record (1:44.84), dat hij vorig jaar in de halve finales op de Spelen in Tokio liep. Zijn tijd was de 24e op 44 deelnemers.

De eerste drie van elke reeks en de snelste zes daarbuiten plaatsten zich voor de halve finales. Die worden donderdag (4u00) gelopen.

Wegens een stressfractuur in het heiligbeen was de deelname van Crestan een maand terug nog onzeker. Hij hoopt zijn vormpiek te bereiken op het EK in München (15-21 augustus).