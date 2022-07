De leden van de Conservatieve Partij kunnen kiezen tussen Rushi Sunak en Liz Truss als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Het wordt een strijd tussen de gematigde en de harde vleugel van de partij.

Wordt Rishi Sunak de eerste Britse premier van kleur? Of krijgt het VK, na Margaret Thatcher en Theresa May, opnieuw een vrouw? De rol van de Conservatieve parlementsleden is uitgespeeld. Na een afvalkoers ...