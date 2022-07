CD&V kraakt pensioendeal De Croo af: ‘Ga terug achter uw kookpotten staan’

In de Kamer verdedigde Open VLD het pensioenakkoord tegen bijtende kritiek van de oppositie én van de eigen meerderheid. ‘Wie een deal maakt, moet die ook verdedigen. Own your shit.’

Tijdens de laatste plenaire vergadering van het politieke jaar werden premier Alexander De Croo (Open VLD), minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) en minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) op de rooster gelegd over het pensioenakkoord dat de Vivaldiregering maandagnacht sloot.

De oppositie, van links tot rechts, trok flink van leer. PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw had het over ‘contractbreuk’ en verweet de Kamerleden in een eigen bubbel te leven. Hedebouw hekelde ook dat er geen maatregelen werden genomen om uitzonderingen te maken voor de pensioenleeftijd voor personen met een zwaar beroep.

Ellen Samyn (Vlaams Belang) stelde dat ‘niemand tevreden’ is. ‘De enige partij die zich in de handen wrijft, is die van mevrouw Lalieux. Het maakt duidelijk wie de baas in Vivaldi is. Deze regering gelooft er zelf niet meer in.’ ‘Ceci n’est pas une réforme de pensions’, zei ook Catherine Fonck (Les Engagés).

‘Het resultaat is omgekeerd evenredig met de bestede vergadertijd’, verwees Wim Van der Donckt (N-VA) naar het dozijn vergaderingen die nodig waren om het akkoord te sluiten. ‘De Vlaamse regeringspartners zijn er als de kippen bij om te zeggen dat het niet voldoende is.’

Borrelhapje

De kritiek die al luidde bij enkele partijvoorzitters na het sluiten van de deal, weerklonk vanmiddag ook in de Kamer. Vooral CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri trok fel van leer. ‘Over de pensioenen vraagt iedereen zich af: is dit wel houdbaar? Wie gisteren een antwoord hoopte te krijgen, bleef op zijn honger zitten. Ouderen en jongeren, ook wij.’

Lanjri vergeleek het met een menu. ‘Dit is het voorgerecht, voor sommigen zelfs maar een borrelhapje. Zeker niet hoofdschotel, de grondige hervorming die absoluut noodzakelijk is. Onze fractie mist structurele maatregelen. We verwachten dat u terug achter de kookpotten gaat staan en het hoofdgerecht klaarmaakt.’

Opvallend: Lanjri gaf, vanop het spreekgestoelte, De Croo een foldertje met de pensioenvoorstellen van haar eigen partij. De premier haalde het meteen van de tafel waar hij aan zat en keek weg. Als reactie zei De Croo dat hij ‘blij’ was dat CD&V ‘de kaart van de hoofdgerechten ontdekt had’. ‘Ik heb genoeg jaren op de teller om te weten dat het niet altijd zo geweest is.’

Maar in haar repliek gaf Lanjri nog gas bij. ‘U hebt ons pensioenplan letterlijk naast u neergelegd. Ik hoop dat u de bezorgdheden van de mensen niet naast u neerlegt. Neem een deugddoende vakantie en ga nadien aan het werk.’

Goede richting

Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere verdedigde het akkoord, maar was ook kritisch. ‘Is dit de grote hervorming? Nee. En voor Vooruit is die wel nodig.’ Verder haalde ze fors uit naar de N-VA. ‘Hebben jullie ooit het minimumpensioenen verbeterd? Ooit maatregelen ingebouwd waarbij er een aantal jaren effectief gewerkt moeten geweest zijn? Nee.’ Ook MR-Kamerlid Christophe Bombled gaf aan dat hij ‘op zijn honger’ was blijven zitten.

De PS, Groen/Ecolo en vooral Open VLD snelden De Croo ter hulp. ‘De ene zegt dat het veel te hard is en niet links genoeg, de andere vindt dat het niet ver genoeg gaat’, zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. ‘Maar het gaat in de goede richting.’

Lachaert haalde fel uit naar de kritiek van CD&V. ‘Als je in de coalitie zit: own your shit. Wie een deal maakt, moet die ook verdedigen. Je kunt niet de dag erna zeggen dat het maar borrelnootjes zijn.’ De Croo zelf stelde dat de hervorming ‘volledig in lijn’ ligt met de prioriteiten van de regering: ‘werk aantrekkelijker maken’.