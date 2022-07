Van eerste vrouwelijke ambassadeur ooit in Saudi-Arabië tot nieuwe chef van het koninklijk paleis

Dominique Mineur volgt de bijna 65-jarige Pol De Witte op, die op 30 september met pensioen gaat. Als secretaris-generaal zal zij samen met kabinetschef Vincent Houssiau de hoogste medewerker in rang zijn bij koning Filip. Zij zal hem informeren over maatschappelijke thema’s en zijn agenda coördineren. Houssiau begeleidt de koning dan weer bij politieke audiënties en toespraken.

Mineur is diplomaat en momenteel Belgisch ambassadeur in Riyad. Dat was een primeur in de diplomatieke wereld: België was in 2018 het eerste land dat een vrouwelijke ambassadeur naar Saudi-Arabië stuurde. De Golfstaat heeft een belabberde reputatie op het vlak van vrouwenrechten. Tegelijk vaardigde België ook naar Iran een vrouwelijke ambassadeur af. ‘Dit is een bewuste keuze’, zei toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) destijds. ‘Het is een signaal over de positie van de vrouw en het belang van vrouwenrechten.’

Voordien was Mineur ambassadeur in Abu Dhabi (2014-2018). Ze bekleedde ook al verschillende functies in de Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen bij de Verenigde Naties in Genève en New York en bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Wenen.De afscheidnemende Pol De Witte is ook diplomaat. Hij was zes jaar, sinds september 2016, secretaris-generaal van het paleis. Daarvoor was hij Belgisch ambassadeur in Kopenhagen en Ankara. Na zijn pensioen, vanaf 1 oktober, zal hij het Egmont Instituut leiden. Dat is het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen.