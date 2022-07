Planten maken eigen pijnstiller als reactie op stress

Net zoals wij grijpen naar een pijnstiller wanneer we hoofdpijn hebben, zo hebben planten ook een manier om met omgevingsgerelateerde stress om te gaan: zij maken hun aspirine zelf. Een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances heeft aangetoond hoe ze die productie reguleren.

Planten maken de molecule salicylzuur aan bij stress. Dat is het actieve bestanddeel van aspirine. Om een beter inzicht te krijgen in de complexe keten van reacties die hiermee gepaard gaan, werd door een onderzoeksteam aan UC Riverside in Californië een studie uitgevoerd naar de productie van salicylzuur in planten bij omgevingsstress. Dit proces werd bekeken bij het modelorganisme Arabidopsis, de zandraket.

Stress door hitte, droogte of insecten

Wanneer planten onderworpen worden aan stress, door bijvoorbeeld hitte, droogte of insecten, worden reactieve zuurstofcomponenten (ROS) aangemaakt. Hoge niveaus van deze moleculen zijn dodelijk voor de plant, maar bij lage niveaus werken ze als een noodoproep tot actie en is de productie van bijvoorbeeld salicylzuur mogelijk.

Salicylzuur beschermt de bladgroenkorrels, de compartimenten in plantencellen waar de fotosynthese plaatsvindt. Dat is het proces waarbij water en koolstofdioxide met behulp van zonlicht omgezet worden in suikers, als voedsel voor de plant, en zuurstofgas, dat wij inademen. ‘Het is alsof planten een pijnstiller gebruiken tegen pijn, net zoals wij dat doen’, zei Wilhelmina van de Ven, UCR-plantenbioloog en mede-eerste auteur van de studie.

Onder verschillende stressomstandigheden, zijnde hitte, droogte en een durende blootstelling aan zonnestraling, ontdekten de wetenschappers dat een eerste alarmmolecule, MEcPP, werd gemaakt in de plant. De ophoping daarvan zette de productie op gang van salicylzuur, de pijnstiller, waardoor de plant zich kon beschermen.

Gevolgen van klimaatverandering aanpakken bij planten

De onderzoekers hopen hun kennis en begrip van stressreacties bij planten ook toe te kunnen passen op andere soorten, zeker diegene die een belangrijke plaats kunnen innemen als voedsel in het dagelijkse leven. ‘We willen de opgedane kennis kunnen gebruiken om de weerstand van gewassen te verbeteren’, zei Jin-Zheng Wang, UCR-plantengeneticus en mede-eerste auteur van de nieuwe studie. ‘Dat zal van cruciaal belang zijn voor de voedselvoorziening in onze steeds heter wordende, heldere wereld.’

Verder onderzoek naar de alarmmolecule MEcPP zou de wetenschap erop vooruit kunnen helpen. Door de opwarming van de aarde komen tal van organismen onder stress te staan, waaronder planten. De stressfactoren die in deze studie bekeken werden (hitte, constant zonlicht en droogte), bedreigen planten momenteel al wereldwijd. ‘Deze gevolgen gaan verder dan ons voedsel’, zei moleculair biochemicus Katayoon Dehesh van UCR. ‘Planten zuiveren onze lucht door koolstofdioxide vast te leggen, bieden ons schaduw en bieden een habitat voor talrijke dieren. De voordelen van het stimuleren van hun overleving zijn exponentieel.’