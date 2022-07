Thiam twijfelt over zevenkamp op EK

Een dag na haar tweede wereldtitel in de zevenkamp kwam Nafi Thiam terug op haar prestaties. Ze sprak ook over een mogelijke deelname aan het EK in München, waar de zevenkamp op 17 en 18 augustus op het programma staat.

‘Het echte doel, was het WK’, bevestigde Thiam. ‘Ik heb nog nooit twee zevenkampen in één maand gedaan. De periode tussenin is erg kort, vooral na de competitie die ik hier heb beleefd. Ik ben echt tot het uiterste gegaan. We zullen moeten afwachten hoe mijn lichaam zal reageren. Dat weet je nooit zeker. Normaal gezien heb je drie weken tot een maand nodig om te herstellen van een zevenkamp.’

Thiam zal waarschijnlijk ingeschreven worden op de startlijsten, die sluiten op 26 juli. ‘Maar als ik een week ervoor het gevoel heb dat het niet gaat, dan ga ik niet’, legde Thiam uit. ‘Ik wil niet aan een zevenkamp beginnen om halverwege te stoppen, of nog erger, me te blesseren. Ik hou van kampioenschappen en wil altijd deelnemen. Daar train ik voor, dat is het meest opwindend. Maar na alle fysieke zorgen die ik in het verleden heb gehad, ben ik voorzichtig met mijn lichaam. Dat ben ik de voorbije jaren niet altijd geweest. Ik vond dan dat ik geen kampioenschap kon missen, maar je moet op de lange termijn kijken. Herstel is belangrijk.’

Thiam zei ook niet alleen aan het hoogspringen te willen deelnemen in München. ‘Dat interesseert me minder’, klonk het.

Couckuyt naar halve finale

Paulien Couckuyt was opgelucht nadat ze zich voor de halve finales van de 400 meter horden geplaatst had. ‘Ik ben heel tevreden, na mijn positieve coronatest, is dit een overwinning’, zei ze.

Couckuyt testte een week geleden positief op covid-19 en zag daardoor haar voorbereiding danig verstoord. Na een negatieve test mocht ze een dag voor de start van het WK toch nog naar Eugene afreizen. ‘Mentaal was het heel zwaar, want je weet niet hoe je lichaam zal reageren.’

Dinsdag was de warmste dag van het WK tot nog toe. De vijfde wedstrijddag werd bij 32 graden aangevat. ‘Maar dat is niet erg. Atleten houden meer van de warmte dan van de koude. Ik ga nu wel een ijsbad nemen. Hopelijk heb ik een goede nachtrust en recupereer ik goed voor de halve finales.’

Die halve finales volgen vannacht (3u15) al. ‘Ik zal alles moeten geven en sneller zijn dan in de reeksen (55.42). Ik voel me nu bevrijd en hoop dat ik mijn tijd zal kunnen verbeteren.’ Couckuyt loopt in baan 8 de eerste van drie halve finales. Ze neemt het daarin onder meer op tegen de Amerikaanse Dalilah Muhammad, de olympische kampioene van Rio en vicekampioene van Tokio, de Jamaicaanse Janieve Russell, dit seizoen al goed voor 53.63, en de Oekraïense Anna Ryzhykova, vijfde op de Spelen in Tokio. De top twee van elke reeks en de snelste twee daarbuiten lopen vrijdag de finale.

Kerley niet naar finale 200 meter

Zeer opmerkelijk ook nog: Fred Kerley, wereldkampioen op de 100 meter, heeft zich niet voor de finale van de 200 meter kunnen plaatsen. De 27-jarige Amerikaan werd in 20.68 pas zesde in zijn halve finale.

Kerley leek zich te blesseren. ‘Ik voelde een kleine kramp, maar het gaat wel’, verklaarde hij meteen na de wedstrijd aan de Amerikaanse zender NBC. ‘Ik ben niet geblesseerd en zal de 4x100 wel kunnen lopen.’

Ondanks het falen van Kerley zetten drie Amerikanen de drie snelste tijden neer. Titelverdediger Noah Lyles was met 19.62 de snelste van hen. De amper 18-jarige Erriyon Knighton liep 19.77, een wereldrecord bij de U20. Kenneth Bednarek (19.84) maakte de Amerikaanse dominantie compleet. De Trinidaan Jereem Richards (19.86), de Dominicaan Alexander Ogando (19.91), de Liberiaan Joseph Fahnbulleh (19.92), de Zuid-Afrikaan Luxolo Adams (20.09) en de Canadees Aaron Brown (20.10) staan donderdag (4u50) ook in de finale.