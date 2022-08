Hoe literatuur Dirk De Wachter hielp op zijn ziekbed

Psychiater Dirk De Wachter stelt ‘Een Odyssee’ van de Amerikaanse schrijver Daniel Mendelsohn voor in onze podcast Letteren, een boek dat hij van zijn zoon kreeg toen De Wachter op zijn ziekbed lag.





‘Een Odyssee’ gaat over de relatie tussen een vader en een zoon. Dirk De Wachter en zijn zoon lazen het gelijktijdig en praatten dan over het boek. Hij over ‘Een Odyssee’ en over veel meer in deze aflevering van Letteren.

Deze zomer hebben we vier afleveringen van Letteren, waarin Guinevere Claeys praat met een bekende lezer. U kan de hele reeks nu al beluisteren in de app DS Podcast of op eender welk ander podcastplatform.

CREDITS



Gast Dirk De Wachter | Presentatie en redactie Guinevere Claeys | Opname Alexander Lippeveld | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Niels De Keukelaere | Chef podcast Bart Dobbelaere

